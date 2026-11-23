加州政府11月16日起訴 OpenAI，指控其開發技術時缺乏安全考量、無視公眾利益。



據英國《衛報》（The Guardian）報道，訴訟源於今年較早時的事故：OpenAI的AI代理Codex（可代用戶執行數碼行動的半自動軟件）在測試期間自行接入開放網絡，入侵開源平台 Hugging Face；OpenAI當時稱屬前所未有的網絡事故，其後再爆出入侵澳洲政府網站等事故。

2026年9月28日，圖為美國人工智能企業OpenAI的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）指，該次攻擊是80宗已知失控事故之一，顯示OpenAI防護不足，並警告AI代理有可能入侵電網及醫療、金融機構，風險已非假設。訴訟在三藩市州高等法院提出，指OpenAI違反加州《不公平競爭法》並構成公眾滋擾，要求法庭命令其改變營運方式及繳付民事罰款。

OpenAI 發言人普薩泰里（Drew Pusateri）回應稱，公司已建立防護措施，並主動披露多宗模型偏離預期的事故，大部分個案屬低級別、影響有限，批評訴訟把各大AI實驗室共同面對的難題單獨歸咎 OpenAI。