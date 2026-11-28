近期要前往東京旅遊的港人要留意，新宿丸井、新宿丸井Annex、新宿丸井MEN等商場11月26日（周四）在其官網聯合四谷警署發出緊急警告，新宿丸井商場及附近購物中心近來發生多宗疑似「手機碰瓷黨」的敲詐勒索事件，呼籲顧客提高警覺並採取實際有效的應對措施。



據《富士新聞網》報道，近來在新宿丸井百貨及其周邊地區，發生一系列勒索事件。不法分子會乘機索取賠償，他們會向途人表示：「你撞到我，我的手機壞了，你得賠錢。」

日本媒體就新宿出現「手機碰瓷黨」的報道：

據東京警視廳統計，自2026年9月以來，已發生約10宗類似事件。

26日，記者在距離新宿丸井百貨約350米的一條街道上採訪了一位遭遇類似勒索的男子。

這名男子向記者表示，他的右肘被重重擊打，隨後兩名年齡在18歲到20歲出頭的男子走近他，說道：「你剛才撞到我們了吧？我的手機壞了，而且有目擊證人。」

他們在未經允許的情況下拍了他的臉部照片，並向其索取維修費。他們還威脅說，如果不付錢，就把照片發布到社交平台上。

事實上，兩人給這名男子看了一部屏幕碎裂的智能手機，男子提出跟他們去警察局，但遭到拒絕。

這名男子表示，他們還說這是私事，警察管不了，而且他們給人的感覺是，他們已經多次這樣做了。因為當時人很多，有些人可能為了避免尷尬而付了錢。

30分鐘後，男子仍未付款，兩名年輕人便駕車離開。

專家指出，這類詐騙很可能是集團犯案。

新宿丸井、新宿丸井Annex、新宿丸井MEN聯合警署發警告：

新宿丸井等商場聯同四谷警署提醒來訪的顧客，強調這是一種常見的詐騙手法：不法分子會在顧客離開商店時上前搭訕，聲稱「你撞到我了，我的手機壞了，你要賠償。」

遇到上述情況，警方建議採取三項應對措施：

1. 不要即場付款

2. 不要與不法之徒單獨離開現場

3. 應立即撥打110（報警電話）。

新宿丸井、新宿丸井Annex以及新宿丸井MEN均位於東京地鐵新宿線新宿三丁目站附近。

新宿丸井內匯集了許多時尚服飾、日用百貨和食品商店，其中包括漫畫及動畫《海賊王》的官方旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」、新宿三丁目Loft以及「Plaza」連鎖店中最大的店鋪「Plaza Tokyo Plus」。

新宿丸井Annex位於新宿三丁目東館，匯集了許多動漫、角色週邊及愛好相關的店鋪，其中包括官方哥斯拉專賣店「Godzilla Store Tokyo」。這裏偶爾也會舉辦動漫活動。

新宿丸井Men則售賣男士時裝、配件及生活用品，此外還有Animate Shinjuku動漫店。