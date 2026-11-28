東京警視廳11月27日（周五）宣布，32歲的自由搏擊選手岡本璃奈因涉嫌毆打男友致其面部受傷被捕。據調查人員訊問後得知，岡本璃奈已基本承認指控。



日本媒體就岡本璃奈毆打男友被捕的報道：

據《朝日新聞》報道，調查人員稱，岡本璃奈涉嫌於26日（周四）晚上在東京都三鷹市家中，跳到其20多歲的男友身上，用拳擊打對方的面部，並用腳踢他的腹部，致其受傷，預計需要兩週後才能痊癒。

據報道，岡本璃奈當晚撥打110（日本的緊急求救電話）報警表示在家中發生爭執。警方迅速趕到現場，揭發事件。

岡本璃奈日前在IG上與男友「曬恩愛」：

東京警視廳正對此事進行調查，初步判斷兩人可能存在因戀愛關係引起的糾紛。

據共同網報道，今年4月，岡本璃奈宣布取消婚約，並在夏季於YouTube上發起「男友選拔」。經過約260名申請者的資料篩選和約會後，她於10月中旬開始與一名比她小6歲的上班族交往。她還在社交平台上發布兩人的合照，甚至與他一起出現在YouTube影片中，稱他為「我的男朋友」。

岡本璃奈原定以自由選手身分，於12月30日參加格鬥賽事「KNOCK OUT」。賽事主辦方11月27日在其官方X帳號上發布公告稱：「在查明真相之前，我們將無限期暫停岡本璃奈參加我們組織的賽事。」

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公告補充說：「關於後續處理，我們將在確認事實後，根據合約做出嚴格決定，並另行通知。」公告還強調：「我們絕不容忍任何暴力行為。」此外，公告還向受害者、粉絲和贊助商致歉。