亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）日前在東京巨蛋（Tokyo Dome）落幕，由地主日本隊奪下冠軍，沒想到賽事熱度尚未退燒，場館卻爆出不雅片拍攝風波。一名女子涉嫌喬裝成移動式啤酒銷售員混入觀眾席，隨後與男客人轉往場館周邊拍攝性愛影片，相關影像迅速在網絡瘋傳，甚至登上成人平台銷售排行榜首位，引發日本球迷強烈不滿，東京巨蛋也表示已展開調查。



假扮啤酒促銷員裝備粗糙 仔細看破綻百出

從社群平台流傳的影片可見，女子頭戴黃色帽子、身穿黃色上衣，胸前別著寫有「まな」（MANA）字樣的名牌，整體打扮與東京巨蛋常見的啤酒促銷人員十分相似。她背著啤酒桶穿梭於看台區，主動向觀眾招攬生意，乍看之下幾乎難以分辨真假。

日本東京巨蛋驚傳有女子假扮「啤酒妹」混入觀眾席，並與男客去場外拍攝不雅片。（X@ren_tokyo_jp）

網傳畫面可見涉事「啤酒女郎」裝備破綻百出：

+ 2

不過，仔細觀察便能發現，她背負的啤酒設備疑似無法正常使用，提供給觀眾的杯裝飲料也疑似事先準備完成，整套裝備相當粗糙，與真正的移動式啤酒銷售作業存在明顯差異。

離開看台轉往場館角落 與男客人拍攝性愛畫面

影片顯示，女子完成所謂的「銷售服務」後，離開觀眾席，與先前接受服務的男性拍攝親密畫面，相關過程全被鏡頭記錄。

日本媒體《週刊女性PRIME》報導指出，這部影片並未取得「AV人權倫理機構」認證，而是直接透過獨立商業創作平台上架販售，採取非主流成人片商的營運模式。至於影片中的女子，身份則疑似為成人女優。

延伸閱讀：「露出系成人網紅」玩出禍！多次在大阪世博拍不雅照 網民籲逮捕

+ 16

影片衝上成人平台銷售榜首 日本球迷怒轟

隨著影片在社群平台大量轉傳，事件迅速引發關注，甚至一舉登上該成人平台銷售排行榜第一名。不過，影片帶來的高流量並未獲得正面評價，反而引爆日本網友怒火。不少球迷認為，東京巨蛋是日本具代表性的職業運動場館，竟遭人利用啤酒促銷員的形象拍攝成人影片，嚴重損害場館形象。

此外，也有網友擔憂，這類事件恐怕讓外界對真正的啤酒促銷人員產生錯誤聯想，甚至對從業女性造成負面標籤，進一步影響她們的工作環境與人身安全。

東京巨蛋發聲明展開調查 排除女子員工身份

面對外界質疑，東京巨蛋已正式出面回應，表示館方已取得相關影片並展開調查，同時向負責管理啤酒銷售人員的外包廠商確認，並已排除影片中的女子為該廠商旗下員工的可能性。

東京巨蛋強調，場館內明確禁止任何商業或營利性質的拍攝行為，也不允許可能對其他觀眾造成困擾的直播活動。目前館方已與外包廠商展開協商，研擬具體防範措施，希望避免類似事件再次發生，並防止有人利用場館及工作人員形象進行違規拍攝。

延伸閱讀：80萬粉絲色情網紅｢台灣臀后｣公共圖書館AV片瘋傳 警方：全力追查

+ 6

延伸閱讀：

日本公車司機直播「舔扶手、吊環」影片瘋傳 業者急道歉

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】