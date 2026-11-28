彭博（Bloomberg）11月27日報道，裝有美國英偉達（Nvidia）旗下頂級Blackwell晶片的伺服器機櫃，被發現安裝在上海一座數據中心內，該中心被指與英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）傳出緋聞的對象黃樂（Alice Huang）有關聯，是首份證明有關晶片流入該處的文件證據。



報道指，根據11月提交予中國監管機構的文件，一間名為Shanghai Shuoyao的內地企業，以安裝在「長三角項目」（Yangtze River Delta Project）數據中心內的一個GB300 NVL72機櫃作抵押，獲上海科創銀行（Shanghai Innovation Bank）貸款9,600萬元人民幣（約1.13億港元）。

該機櫃屬英偉達最強產品之一，內含72枚Blackwell Ultra晶片及36枚Grace處理器。另一間內地企業Shanghai Kezhan亦以同一數據中心內一座GB200伺服器作抵押，去年底獲一間由上海地方政府機構全資擁有的融資租賃公司貸款9,000萬元人民幣（約1.06億港元）。

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣出席COMPUTEX論壇前的活動並發言。（Reuters）

彭博將產品編號輸入公開保養資料庫，發現有關機櫃由台灣技嘉科技（Gigabyte）製造。技嘉拒絕回應買家身份及交易時間，僅強調公司所有業務均遵守法律法規。

美國的OpenAI及Anthropic均使用英偉達的有關晶片，訓練最先進的人工智能模型，而Blackwell晶片出口中國一直須獲美國許可，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾明確表示，暫時不希望這些晶片流入中國。黃樂2023年創辦的新加坡公司Megaspeed，本月亦被美國列入貿易黑名單，Shanghai Shuoyao確認為其服務供應商，但形容雙方「僅限於普通商業合作」。

2025年5月22日，黃樂（Alice Huang）在台灣台北一間餐廳與英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（身穿黑衣）共進晚餐。（Reuters）

黃仁勳曾表示，相關伺服器機櫃高2米，重量超過1,500公斤，體積有如一個巨型雪櫃，指由於太過龐大，難以走私。

受消息影響，英偉達股價在紐約股市最多跌過2.6%，其後止跌回升，收市上升0.8%。