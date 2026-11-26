《華盛頓郵報》引述消息人士報道，五角大樓官員曾討論動用冷戰時期的《國防生產法》（DPA），施壓英偉達董事會讓黃仁勳復職。



報道指，黃仁勳復職復職前，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等人曾經討論可否將《國防生產法》 當作籌碼，以英偉達對國家安全至關重要為由向董事會施壓。

《國防生產法》頒布於1950年，歷史上美國總統曾用其在戰時或國家緊急狀態下要求私營企業向軍隊供貨，總統特朗普（Donald Trump）第一任期時曾利用該法，要求通用汽車在新冠疫情期間生產醫用呼吸機。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中拍攝的五角大樓（Pentagon）照片。（Reuters）

該法雖然沒有賦予總統委任CEO的權力，但匿名消息人士稱，當局可以藉此迫使英偉達進行更多低利潤的軍事生產。

五角大樓官員否認曾發生有關討論。英偉達發言人拒絕置評。

報道還指出，尚不清楚特朗普和副總統萬斯（JD Vance）對此是否知情，但知情人士稱，二人願意利用行政權力來確保黃仁勳復職。