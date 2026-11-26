英偉達（NVIDIA，又稱輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）歷經風波後重新掌舵，24日重返加州聖塔克拉拉總部，受到大批員工熱烈歡迎。不過，現場最令人動容的並非他的復職談話，而是一名身穿藍色工作服的女性突然上前，當着眾人面緊緊擁抱黃仁勳約15秒，畫面曝光後迅速在網路引發討論，女子身分也成為焦點。



藍衣女子身分引猜測 疑為總部餐廳外包員工

根據網路流傳的說法，這名主動擁抱黃仁勳的藍衣女子，疑似是長期在英偉達總部服務的餐廳外包人員。這一幕也讓不少人想起黃仁勳過去在新冠疫情期間，曾為基層服務人員採取的暖心措施。

黃仁勳重返英偉達，一名女員工上前緊緊擁抱他：

當時疫情導致英偉達總部人員大幅減少，原本負責餐飲服務的外包員工也面臨失去工作的風險。不過，英偉達仍持續支付餐飲及設施服務承包商費用，保障基層員工的生計。

美國科技媒體《WIRED》2021年3月報導，英偉達後來重新開放員工餐廳，讓餐廳人員為慈善機構準備餐點，即使員工只需上半天班，仍能領取全額薪資。這項措施也減輕疫情對基層員工生計的衝擊。

曾當洗碗工 黃仁勳重視基層工作

事實上，黃仁勳過去不只一次公開談起自己的職涯起點。他年輕時曾在丹尼餐廳（Denny's）擔任洗碗工及服務生，這段經歷也讓他經常強調，無論職位高低，每一份工作都應該受到尊重。

2023年9月26日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）回到年輕時光顧的丹尼餐廳（Denny's），他正是在這間快餐店與兩名夥伴構思創辦英偉達。黃仁勳亦曾在該餐廳擔任洗碗工。（英偉達官網）

英偉達董事會一致通過復職 國安調查仍持續

另一方面，英偉達董事會23日正式宣布，黃仁勳重新出任總裁、執行長及董事，距離他宣布請辭僅相隔11天，復職速度相當迅速。

英偉達行政總裁黃仁勳（Reuters）

董事會指出，這項決定是在聽取美國政府高層意見後，一致表決通過。不過，針對黃仁勳是否遭外國情報機構滲透的相關調查，目前仍將持續進行。

為了進一步強化企業安全管理，英偉達也已成立董事會專責委員會，負責監督國家安全及出口管制相關風險。換言之，儘管黃仁勳已重新掌握公司經營權，外界關注的國安疑慮仍尚未完全落幕。

點圖看黃仁勳重返Nvidia加州總部現場更多相片▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

影音／黃仁勳將赴國會作證！川普不排除特赦 談美政府入股輝達：還不晚

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】