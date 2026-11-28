西班牙艾菲通訊社（EFE）11月27日報道，一艘載約100人的移民船在加那利群島（Canary Islands）耶羅島（El Hierro）以南39海里（約72公里）海域獲救，船上14人死亡，6人傷勢嚴重。事發距離西班牙大選（11月29日）僅兩日，移民問題正是今次選戰的焦點議題。



據報，該船10天前從岡比亞（Gambia）首都班珠爾（Banjul）出發，在海上失去動力漂流，船隻其後由西班牙海上救援部門拖抵耶羅島拉雷斯廷加港（La Restinga）。6名重傷者（5男1女）由直升機緊急轉送至當地醫院；其餘84名倖存者，同日於拉雷斯廷加港登岸，該處設有移民接待中心及臨時醫院；14名死者遺體則於周五下午陸續運上岸。

2026年11月27日，救援人員在西班牙耶羅島（El Hierro）拉雷斯廷加港（La Restinga），將一名死亡移民的遺體從西班牙海岸警衛隊船隻上抬出。（Reuters）

加那利自治區主席克拉維霍（Fernando Clavijo）在社交平台X發文，稱對這宗新悲劇感到「極度痛心和無力」，要求中央政府與歐盟委員會（European Commission）採取行動。他強調「人道緊急狀態並非始於耶羅島，而是始於塞內加爾（Senegal）和岡比亞的海岸，我們必須在當地行動」。

據悉，10月以來湧入加那利群島的移民急增，11月25日單日約2,100人創歷史新高，大部分湧入人口僅約1.14萬的耶羅島。首相桑切斯（Pedro Sánchez）向來力主移民有利經濟，民調領先的右翼則要求大幅收緊管制。

事實上，這條橫渡大西洋的航線被視為全球最致命的移民路線之一，每年有成千上萬人乘坐超載小船冒險出發，即使面對惡劣海況和強勁洋流，仍執意前往西班牙。秋季海面條件一般較為平穩，正是移民抵達的高峰期。