歐元區推選西班牙德科斯出任新歐洲央行長 明年2月接替拉加德
撰文：張涵語
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歐元區各國於11月26日（周四）選定西班牙資深央行官員德科斯（Pablo Hernández de Cos）出任下一任歐洲央行行長。他將在現任行長拉加德（Christine Lagarde）於明年2月7日卸任後接掌職務，並將於3月18日主持其任內首次政策會議。此項任命仍須在諮詢歐洲議會及歐洲央行管理委員會後，經過正式核准程序。
路透社報道，現年55歲的德科斯曾在2018年至2024年期間，擔任西班牙央行行長。他職業生涯中歷經多場危機的考驗，包括西班牙銀行業紓困案、新冠疫情，以及疫情後的通脹飆升。
此次人事改組正值歐洲央行面臨多重挑戰之際：包括因伊朗戰事引發的通脹回升，以及對法國政治動盪可能引發更廣泛金融市場壓力的擔憂。
儘管來自南歐的決策者常被視為傾向寬鬆貨幣政策的「鴿派」，但同僚與長期觀察歐洲央行的人士指出，德科斯行事務實且立場溫和，無法被簡單歸類於任何特定派別之中。
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