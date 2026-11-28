挪威大西洋航空受伊朗戰爭推高油價影響 宣告破產停飛
撰文：林嘉敏
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受伊朗戰爭導致燃油價格飆升影響，挪威大西洋航空（Norse Atlantic Airways）財務狀況一落千丈，於11月27日申請破產並取消了未來所有航班，大量旅客行程受衝擊。
挪威大西洋航空在網站公布，總部位於挪威的母公司已進入破產程序，自當地時間11月27日下午2時起旗下所有航班取消，並正在研議有關在英國子公司的安排。
據《衛報》報道，挪威大西洋航空26日預警財務告急，翌日破產消息公布後，旗下12架波音787客機收到租賃方終止租約通知。
挪威大西洋航空行政總裁Eivind Roald向乘客、員工和合作夥伴致歉，並坦言：「儘管公司和集團為尋找解決方案做出巨大努力，但董事會還是做出破產的艱難決定。」
在伊朗戰事衝擊下，航空燃油價格大幅上漲，疊加市場需求走弱，令航司運營成本同步飆升。挪威大西洋航空此前推出5000萬美元（約3.9億港元）降低成本計劃，包括裁員、關停挪威總部，並洽談出售或合併，但最終未能熬過去。
挪威大西洋航空於2021年成立，復刻挪威航空模式，運營倫敦蓋特威克（Gatwick）、曼徹斯特（Manchester）等地往返美、泰、南非等長途廉航航線。
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