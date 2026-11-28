日本神奈川縣橫濱市一名16歲女高中生自10月下旬失蹤，警方一直追尋下落。神奈川縣警方11月28日表示在本州東北宮城縣七宿町的山中發現2具遺體，其中一具更部分腐爛見骨。當局懷疑其中一名死者可能是該名失蹤女生，目前正進行化驗以確定身分，同時以涉嫌拐帶未成年人士罪拘捕一名33歲男子。



日本放送協會（NHK）、TBS電視台及《每日新聞》等傳媒28日報道，神奈川縣警方指，居於橫濱市泉區的高中1年級女事主10月25日由家人送到火車站後，就一直未有回家。其家人翌日向泉警署報案。

日媒：女事主網上認識疑犯

警方接報後隨即展開調查，透過閉路電視片段發現女事主前往千葉縣柏市與33歲男疑犯會合，之後一同乘車離去。目前未知疑犯與女事主的關係，消息指雙方在網上認識。

圖為橫濱女高中生失蹤案疑犯雄鹿真。（網上圖片）

當局於11月18日就事件拘捕來自宮城縣大河原町的疑犯雄鹿真，警方指，疑犯與女事主乘坐的汽車由柏市駛至約250公里外的大河原町。調查人員沿路搜索，最終在27日於七宿町山中一個雜草叢生的斜坡上發現2具性別不明的遺體，當中一具遺體部分已腐爛見骨。法醫將會在30日進行解剖，以確認死者身分。

報道提到，七宿町位於宮城縣西南部，鄰接山形及福島縣。該處山路遠離民居後，在深夜幾乎看不到行駛的車輛；再加上沿路多處被森林環抱並沒設街燈，如果沒有車燈照明，四周就變得一片漆黑。

圖為被捕疑犯雄鹿真學生時代照片（上），以及失蹤女事主行蹤及發現遺體位置的地圖。（網上圖片）

鄰居：疑犯平時甚少交流 舊東家：他或熟悉現場一帶

《讀賣新聞》指，疑犯6年前曾居於柏市，其在大河原町的鄰居表示，對方在3、4年前獨自搬到當地，除了打招呼就很少與鄰居交流，而且經常在家門前保養割草機等工具。他亦稱在11月中目擊調查人員在疑犯在場的情況下搜查汽車，到了24及25日則有10多名調查人員入屋搜查，形容疑犯看起來不像是會做出這種事的人。

另一名鄰居則表示，疑犯雖然身型比較瘦但很有肌肉感，稱向對方打招呼都會回應，顯得友善。他看到這宗新聞後，在想到底發生甚麼事。

圖為疑犯雄鹿真位於宮城縣大河原町的住所。（網上圖片）

有疑犯的中學同學形容，對方沉默寡言，像是在學校休息時都一直坐在座位上的人，而且好像沒看過他跟朋友聊天，亦幾乎沒怎麼見他笑過。

報道亦提及，疑犯十幾歲後期到宮城縣內的一間林業相關公司工作。據公司相關人士透露，疑犯工作約3年後離職，但約三年半前又重新入職並工作了一段時間。他主要從事樹木砍伐等工作，據說亦曾在發現遺體的七宿町工作過。公司相關人士認為，疑犯應該頗熟悉現場環境。