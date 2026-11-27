日本女騎師古川奈穗在福島競馬場11月23日比賽期間策騎坐騎突然向內偏斜，導致後方一匹身價達1,720萬日圓（約88.5萬港元）的賽駒當場死亡。涉事騎師事後僅遭罰停賽4個賽馬日，引發日本馬圈及網民強烈不滿，古川奈穗於11月27日在社交平台公開致哀及致歉，表示深切反省並承諾會改善騎術，確保同類悲劇不再發生。



綜合日媒報道，當日第一場泥地1150米賽事，古川奈穗策騎的馬「Luz Tocar」突然向內閃，撞倒緊隨其後、由騎師和田陽希策騎的賽駒「Blazely」。和田陽希堕馬後並無大礙，惟僅第2次出賽的2歲「Blazely」經獸醫確認因第二頸椎粉碎性骨折當場死亡。

據悉，「Blazely」屬美國著名一級賽名駒「Hot Rod Charlie」（熱血查理）引進日本配種的首批子嗣，採用「一口馬主」制度由馬迷集資認購，共募集400口、總值1,720萬日圓（約88.5萬港元），原被寄予厚望。練馬師西園翔太對愛駒離世深感痛心，反覆翻看賽事片段後怒斥：「若這種行為在賽馬中都能被允許，實在太荒唐。」

日本中央競馬會（JRA）賽後裁定古川奈穗須為事故負責，判罰由12月5日至13日停賽9日（共4個賽馬日）。裁決隨即引爆網民怒火，紛紛狠批處分過輕、「一輩子都不要再接觸馬」、「賽馬界太輕視馬匹生命」。