據悉，日本防衛省最快將於12月上旬把可用於所謂「反擊能力」的陸上自衛隊遠程導彈發射裝置等運抵北海道上富良野駐屯地，並隨即組建新的部隊，啟動部署工作。這距今年3月31日該型導彈在靜岡縣富士駐屯地成軍，只隔了8個月。



此次將運抵北海道的是陸上自衛隊遠程導彈「25式高速滑翔彈」的發射裝置等裝備。該型導彈射程500-900公里，彈頭以5馬赫速度在大氣層內滑翔飛行，末端可實現近90度俯衝打擊，相較傳統導彈攔截難度更大，被日方明確歸入所謂「反擊能力」裝備序列。按照防衛省既定時間表，這款導彈2027財年射程將提升至2000公里，2030年代將採用乘波體構型、射程達到3000公里。這並非一次孤立的裝備調動，而是日本近年持續突破「專守防衛」框架，將遠程打擊能力從紙面規劃推向實戰部署的關鍵一步。

從「專守防衛」到「反擊能力」的關鍵跨越

日本推進遠程導彈部署並非突發之舉，有着清晰的政策演進脈絡。2022年12月，日本政府修訂「安保三文件」，正式寫入所謂「反擊能力」，宣稱可在緊急情況下攻擊敵方基地等目標，這被外界普遍視為戰後日本防衛政策的重大轉向。

今年以來，日本進攻性遠程武器部署節奏明顯提速。3月，陸上自衛隊在靜岡縣富士駐屯地部署「25式高速滑翔彈」，這是日本首款實戰化部署陸基高超音速打擊系統；在熊本縣健軍駐屯地部署「25式地對艦導彈」，這是日本首次部署具備「對敵基地攻擊能力」的遠程導彈。同一時期，海上同步啟動「戰斧」化改造——首艘完成改裝的「鳥海」號已於9月28日在美國近海完成實彈試射，8艘宙斯盾艦改裝依次鋪開，計劃最多採購400枚「戰斧」分批交付。根據防衛省計劃，日本本財年內還將在北海道上富良野、宮崎縣蝦野兩地完成部署，構建「北海道—本州—九州」自北向南的陸基遠程導彈鏈條。

圖為在日本熊本市展出的「25式陸基反艦導彈」導彈發射器。（網上圖片）

同時，日本政府擬修訂《防衛力整備計劃》，計劃引進可適配多型艦艇的新型遠程反艦導彈，並着手研究太空軌道持續監視系統。草案披露，執政黨高層估算，相較於現行計劃的約43萬億日元，日本未來五年防衛費將達70萬億至80萬億日元，其中包括「防區外防衛能力」超9萬億日元，規模接近現行標準兩倍；無人裝備5.2萬台；新設「持續應對能力」約10萬億日元，目標寫明彈藥、導彈、燃料要「夠打一年」。雖然防衛省對此不予置評，但無論如何，北海道部署都只是本輪軍備擴張的一環，其背後是進攻性裝備體系、遠程投送、情報監視整套體系加速成型。

從「面向北方」到「輻射西南」的戰略拓展

北海道地處日本最北端，與俄遠東地區隔海相望，臨近南千島群島（日稱北方四島），扼守宗谷海峽這一東北亞重要航道。日本將遠程導彈部署於此，對外解釋為「應對周邊安全環境變化」、落實所謂「反擊能力」，但這類射程足以覆蓋他國境內的進攻性武器前置部署，本身就已改變了地區力量平衡，很難再用單純的「防衛」予以解釋。

部署於北海道的滑翔彈，當前型號射程覆蓋俄遠東地區，引發俄強烈反應。今年3月28日，俄副外長魯登科明確表示，若日本在鄰近俄地區部署高超音速導彈，俄將「立即採取回應措施」。今年8月，普京首次以總統身份登上南千島群島；8月20日，俄太平洋艦隊巡洋艦「瓦良格」號、核動力潛艇「鄂木斯克」號在南千島群島海域演習，發射「火山」「花崗岩」導彈；10月又在附近海域舉行為期五天的轟炸演習。與此同時，「棱堡」「舞會」岸防系統、伊斯坎德爾-M導彈、掛載「匕首」高超音速導彈的米格-31K常態化巡航，表明俄方在遠東方向軍事威懾力度持續增強。俄上述動作雖有其自身戰略考量，但客觀上與日本在北海道方向的進攻性部署形成了一輪「部署—反制」互動，進一步壓縮東北亞安全緩衝空間。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）期間，品嘗魚子醬。（Reuters）

如果將北海道導彈部署，與九州熊本方向反艦導彈部署相結合，日本借兩處佈局，得以在西南和西北兩大戰略方向形成可輻射周邊多國的遠程打擊觸角。待到導彈射程從900公里提升至3000公里之後，若輔以西南諸島的發射陣地，其打擊範圍將進一步向南拓展，首次將馬六甲北口、巽他海峽、龍目海峽納入日本陸基常規打擊圈。這些水道既是日本重要的「能源咽喉」，也在東盟的「家門口」。

對於此次部署，防衛省的信息公開態度更耐人玩味。今年3月熊本部署時，防衛省就未召開公開說明會，熊本市長是通過新聞報道才知道導彈進駐，坦言對中央政府「信賴感大幅下降」。當地社會普遍擔憂「一旦衝突爆發，基地本身極可能成為攻擊目標」。以熊本健軍駐屯地為例，其半徑2公里範圍內分佈29所保育機構、12所小學、7所初中，當地居民直言，「這是準備打起仗來，拿老百姓當人肉盾牌」。顯而易見，遠程打擊能力並非單向的「安全護身符」，它在增強所謂威懾力同時，也把部署地民眾置於更高安全風險之下。

從「地緣失衡」到「軍備博弈」的連鎖風險

東北亞本就是全球安全格局中敏感度最高的區域之一。日本大力發展遠程打擊武器、持續增加防衛開支、強化日美軍事一體化，將帶來多重現實負面影響。

其一，衝擊地區既有戰略平衡。進攻性導彈與防禦性體系的界限被刻意模糊，周邊國家勢必重新評估自身安全處境並作出相應調整，地區安全困境由此進一步加劇。

其二，刺激區域軍備博弈。歷史經驗表明，遠程打擊能力的擴散，往往伴隨反制手段和前沿部署的跟進，這極易在東北亞形成「安全焦慮-軍備擴張-新的焦慮」的惡性循環。

其三，進一步深化日美同盟軍事綁定。從引進「戰斧」到改裝宙斯盾艦，日本進攻能力建設深度嵌入美軍作戰體系，同盟對外軍事干預屬性不斷凸顯。

2026年5月6日，菲律賓北伊羅戈省，日本陸上自衛隊88式艦對艦導彈發射器在美菲聯合年度軍事演習「肩並肩」（Balikatan）期間，作為聯合特遣部隊（JTF）海上打擊演習的一部分進行發射。（Reuters）

作為曾給亞洲帶來沉重侵略苦難的國家，戰後和平憲法與「專守防衛」原則，既是日本取信於鄰國的重要基石，也是地區安全互信的重要依託。如今日本不斷突破既有約束，周邊國家和國際社會有充分理由追問：所謂「反擊能力」的觸發條件、使用權限和決策機制如何界定？遠程打擊是否會被納入同盟的前沿軍事行動？這些關鍵問題如果得不到清晰透明的回答，地區戰略互信只會被持續侵蝕。

運往北海道的導彈發射裝置尚在途中，但它所折射的政策轉向已清晰可見。在地區衝突延宕、地緣博弈升溫的當下，把安全押注在進攻性武器前置部署上，並非長久之策。真正可持續的安全，來自對話、互信與多邊危機管控，而非不斷延伸的導彈射程。日本此時更應正視歷史記憶與周邊合理安全關切，通過開放的安全對話化解疑慮，而不是用一連串前沿部署，把亞太推向新的軍備對峙。

（作者為國務院發展研究中心亞非發展研究所所長）

本文轉載自微信公眾號《上觀新聞》

