美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月中結束訪華行程後，26日再向傳媒談到他的訪華之旅，並提到「中美諜戰」議題，指「當外界說他們（中國）可能在刺探我們情報，其實我們也在刺探他們，可能我們還做得更厲害」，他又重申與中國國家主席習近平關係良好。



美國總統特朗普2026年11月26日在佛羅里達州海湖莊園會見傳媒（Reuters）

特朗普26日在佛羅里達州海湖莊園會見傳媒時，談到他先前與習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行三方會談時，曾討論過伊朗問題，他淡化中國與俄羅斯向伊朗分享情報會帶來的影響，指「我與習主席的會晤非常棒。我認為他們（中俄）對伊朗事務的涉入程度極低。他們確實可能介入，但對我而言，所謂介入是指採取軍事射擊行動，而非只提供一些情報資訊。」

他表示中俄兩國都希望看到圍繞伊朗的戰事能夠結束，並稱「我認為他們在這方面正在協助我」。

據歐洲新聞（Euro News）報道，特朗普又指「你知道，當外界說他們（中國）可能在刺探我們情報時，其實我們也在刺探他們，可能我們還做得更厲害。事情就是這樣，這種情況已經持續很久。」（When they say that they may be spying on us, well, we spy on them, too. Maybe we spy better than they do. That's what it is. It's been going on for a long time.）

特朗普重申與習近平關係良好，「我們現在跟中國之間賺不少錢，賺很多錢。我們不像歐洲那樣，中國正在接管歐洲汽車產業，我們沒有引進他們（中國）的車，因為對汽車課徵高關稅。我們不想要他們的車。但我和習近平主席的關係真的很好。」