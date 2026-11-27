美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月26日（周四）向記者表示，他不確定俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭））是否會出席12月在佛羅里達州邁亞密舉行的G20會議。特朗普同時強調，假如由他做主而普京又有意願，他歡迎普京出席。



據路透社報道，特朗普表示：「如果他想來，當然可以。」不過他也補充，有些人並不樂見普京出席這場於12月14日至15日舉行的會議，且他懷疑普京本人是否真的有意願參加。

2026年11月19日，中國深圳，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間舉行會晤。（Reuters）

特朗普在佛羅里達州的高爾夫度假村（他正在當地歡度美國感恩節）向記者表示：「如果由我來決定，我是歡迎他來的。」

克里姆林宮同日表示，針對普京是否出席這次峰會，目前尚未做出決定。

普京11月19日（上周四）與特朗普在深圳會晤後曾表示，在與特朗普討論過後，他會考慮出席該會議；但他同時指出，在決定是否前往美國時，必須將俄羅斯國內的情況納入考慮。

2026年11月19日，中國深圳，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間會晤並握手。（Reuters）

26日（周四）較早時後，特朗普在其社交平台發文表示，他希望看到俄羅斯撤回其在歐洲各地進行的軍事侵略行動，並期盼普京能盡快與烏克蘭達成終戰協議。