美國貿易代表辦公室周三（11月25日）公布「結構性工業產能過剩」301條款調查結果，建議對中國、歐盟、日本等14個貿易夥伴加徵新一輪關稅；此舉遭到歐盟、日本、巴西等國強烈反對，新加坡表示「非常失望」，中國外交部批評稱此舉為「政治操弄」，呼籲雙方共同維護貿易。



《衛報》報道，新關稅針對美國的主要貿易夥伴，其中中國大陸面對的關稅率最高，達20%。柬埔寨、印尼、泰國、孟加拉和馬來西亞的關稅最高不超過18%；歐盟、台灣、日本、韓國和瑞士為15%。華盛頓稱這些經濟體「脫離實際需求和市場原則，盲目推行生產和產能擴張」。

中國：反對以此為藉口進行政治操弄

中國外交部發言人郭嘉昆周三回應稱，「所謂『產能過剩』是一個偽命題」，強調關稅戰和貿易戰不符任何一方利益，中美應在平等、互惠的基礎上協商解決。

回應美對華啓動301調查，外交部發言人郭嘉昆稱，產能過剩是假議題。（央視新聞）

中國台灣行政院發言人李慧芝稱，雙方已完成對等貿易協定及投資備忘錄簽署，確立15%關稅且不疊加的優惠，預期兩項301調查結果將延續此待遇，台灣將與美國自貿協定締約國同處立足點。

日本：表示遺憾

日本共同社周四報道，內閣官房長官木原稔對方案表示「遺憾」。日本去年同意設立5500億美元對美投資計劃，若美方認定協定未獲充分執行將提高關稅；經濟產業大臣赤澤亮正稱，雙方信守承諾下預料關稅不超過15%。

歐盟：強烈反對，歐洲也是產能過剩受害者

歐盟委員會發言人吉爾（Olof Gill）稱，將檢視調查結果，但強烈反對視歐洲為結構性產能過剩源頭的前提，「恰恰相反，歐洲是最受產能過剩衝擊的地區之一」，又遺憾歐美未能聯合行動。

資料圖片：歐委會副首席發言人Olof Gill。（網絡圖片）

巴西：不會屈服於威脅

談判停滯的巴西被點名加稅，當局周三稱「巴西不會屈服於這類威脅」，批評單邊決定在談判期間不可接受；對糖類加稅及向飛機開徵10%新稅尤其憤慨，後者將衝擊該國最大飛機製造商巴西航空工業公司（Embraer），又稱不排除報復。

新加坡：非常失望

《海峽時報》報道，新加坡貿易與工業部26日表示「新加坡不同意美國貿易代表辦公室的調查結果，我們感到非常失望」，指調查無視其開放外向的經濟結構；該部稱新加坡的自由貿易協定旨在降低貿易和投資壁壘，完全符合世界貿易組織的規則。

越南、印度：正在商議，將爭取結果

印度商務部稱該國不存在結構性產能過剩，爭議應透過與美國的雙邊貿易協定談判解決；越南工商部稱，若雙方達成公平互惠的貿易協議，35%稅率可望降至20%。