繼惠譽和穆迪將法國主權信用評級展望下調至「負面」後，標普也採取同樣舉措。至此，三大國際信用評級機構對法國主權信用評級的展望均為「負面」。



新華社報道，國際信用評級機構標準普爾周五（11月27日）宣布，維持法國主權信用評級「A+/A-1」不變，但將評級展望由「穩定」下調至「負面」。

標普當天發布報告說，負面評級展望反映出法國面臨的財政挑戰日益嚴峻。經濟增長乏力和債務利息支出增加，加大了政府削減財政赤字的難度；國內政治分歧持續則進一步削弱法國採取更有力財政整頓措施的可能性。

根據皮尤研究中心2026年春季一項調查，85%受訪法國成年人認為該國經濟狀況糟糕（Pew Research Center）

標普預計，2026年法國公共財政赤字佔國內生產總值（GDP）的比重將達5.5%，高於此前預期。

若無進一步財政整頓措施，2027年法國財政赤字率仍將達5.3%，經濟增速預計僅為0.6%。

標普認為，法國國內政治分歧可能延續至2027年總統選舉之後，阻礙財政整頓和促增長改革。如果未來兩年，法國財政赤字未能顯著收窄，或經濟增速長期低於預期，標普可能進一步下調法國主權信用評級。

法國政府赤字佔GDP比例（2016年至2025年，Trading Economics）

法國國家統計和經濟研究所周五公布的修正數據顯示，今年第三季度法國GDP環比下降0.2%，降幅較此前公布的初步數據擴大0.1個百分點。

此前，國際信用評級機構穆迪和惠譽已於10月宣佈維持法國主權信用評級為「Aa3」和「A+」，評級展望均為「負面」。如今標普也採取這一舉措，意味着三大國際信用評級機構對法國主權信用評級的展望都為「負面」。

2026年11月7日，法國巴黎，一名示威者手持一塊寫有「政治階層生活奢靡，遠超過我們收入水準」的標語牌。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

