秘魯機場截677活體動物 兩名中國青年涉走私多種野生動物被捕
撰文：李宜珈
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秘魯警方周四（11月26日）在利馬豪爾赫·查韋斯國際機場（Jorge Chávez International Airport）拘捕兩名中國青年，寄艙行李及隨身背包內藏有677隻野生動物，包括386隻狼蛛、166隻蜈蚣、112隻蠍子、7隻蜥蜴及6隻已死亡螞蟻，估值約10萬美元（約78萬港元）。
秘魯國家森林與野生動物管理局（SERFOR）技術員科拉·蘇亞雷斯（Cora Suarez）周五表示，動物以密封袋包裝、置於塑膠容器並以濕紙巾包裹保濕，其中一個藏有狼蛛的容器更被放進女子隨身的毛公仔背包。兩人擬由利馬經巴黎轉飛上海。
蘇亞雷斯指，這類珍奇動物在亞歐市場常被當作寵物出售，節假日前夕非法貿易轉趨活躍，有人將其當作禮物送人。該批動物均受當地法律保護，狼蛛品種Pamphobeteus antinous屬瀕危物種。兩人現由秘魯國家警察扣留，將交環境檢察機關檢控。
SERFOR稱，這已是該機場不足一個月內第二宗同類案件。11月初，3名歐洲籍旅客（兩德國人、一波蘭人）準備前往德國時，被檢獲逾萬隻藏於襪子及容器內的活體狼蛛。當地非法野生動物貿易問題持續受到關注。
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