馬來西亞警方調查發現，空軍軍官販毒案的集團成員涉嫌在過去兩年利用沙巴的軍方航空運輸設施走私毒品，並在鬥湖和納閩進行至少21次毒品交易，涉及至少3公噸毒品，總值1億5600萬令吉（約2.96億港元）。



馬來西亞警方已掌握數名涉案者身份，目前正全力追捕他們。

據《星洲日報》報道，馬來西亞內政部長賽夫丁星期四（11月26日）在國會答詢時說，武吉阿曼警察總部毒品罪案調查部今年1月開始蒐集情報及展開監視行動，並於9月和10月與空軍分享調查結果。

由於涉案地點屬空軍管轄，因此，空軍憲兵部11月17日和19日率先展開行動，瓦解這個集團部分網絡及逮捕多名嫌犯，再交由警方接手調查。

圖為馬來西亞梳邦空軍基地（Subang air base），攝於2024年（Getty）

賽夫丁說，根據警方匯報，此案背後可能涉及一個規模龐大的販毒集團。這個集團的頭目仍在逃，但警方已掌握他的身份，並且有信心能在短期內將他逮捕歸案。

初步調查也發現，部分涉案者有管道接觸空軍人員及飛行作業，讓集團得以利用軍方設施走私毒品。

馬來西亞警方目前援引《1952年危險毒品法令》調查此案，並將從有組織犯罪角度擴大追查幕後金主、策劃者、運毒者及跑腿。當局必要時也將援引《2012年國家安全罪行（特別措施）法令》對付涉案者。

馬來西亞警方上周四（18日）發文告說，警方與空軍星期三（17日）在首都吉隆坡、雪蘭莪及東馬納閩直轄區展開聯合行動，偵破一個利用空軍軍事設施將毒品從馬來西亞半島走私至東馬，再轉運菲律賓及印度尼西亞的販毒集團。

2026年7月9日，馬來西亞，圖爲馬來西亞首相安華在歡迎泰國總理阿努廷（不在圖中）的聯合新聞發佈會中發表講話。（Reuters）

執法人員在行動中共逮捕13人，包括五名空軍軍官、兩名軍方人員及六名平民。當局也起獲96.64公斤冰毒，市值約483萬令吉（約917萬港元）。

馬來西亞首相安華高度重視這宗涉及軍人的販毒案，並指示內閣在本周五（27日）的會議討論加強軍警等安全部隊基地的保安措施，避免事件重演。

賽夫丁上個星期天（22日）透露，當局考慮把加強馬來西亞各主要出入境關卡安全管制的17項改善建議，推廣至各軍事基地及警方空中行動基地。

此案發生後，馬來西亞內政部與交通部也收緊吉隆坡國際機場等出入境關卡的安全措施，並對被列為熱門走私目的地的航線實施全面安檢，包括嚴查所有行李及乘客。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

