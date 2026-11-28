綜合日媒11月26日報道，日產汽車公司（Nissan）正協調，計劃把在華合資廠生產的插電式混合動力車（PHV）反向進口至日本，並佈局將中國車廠作出口基地。



共同網報道稱，受競爭加劇、市場環境影響，日產在中國銷售表現低迷，10月銷量同比大跌67.1%。因此，公司提出新戰略，依托中國高效研發與製造能力，把中國打造成出口基地，藉此消化閒置產能、拓寬生存空間。

資料圖片：日產車輛停放在湖北省襄陽市襄陽風申物流有限公司停車場，鄰近東風日產乘用車公司。（Getty）

反向進口指車企於海外設廠生產車輛，再運回本土銷售。按照規劃，2027下半年度起，日產將陸續出口NV200商用車及Terrano SUV至日本。公司長遠目標，把中國產車出口覆蓋約70個國家及地區，出口規模達20萬輛。日產現時在日本本土並無發售PHV車型，引入中國製造車款，亦可豐富本土產品線。

報道又稱，為避開對美貿易摩擦、利用中國供應鏈優勢，日本多家車企近年都採用反向進口模式，例如本田（Honda）此前已經將中國生產的Odyssey等車款反向賣回日本。