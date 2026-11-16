卡尼：若對美國貿易談判破裂　加拿大考慮與中國車企合作

加拿大總理卡尼（Mark Carney）11月16日在出訪柬埔寨期間表示，若與美國的貿易談判無法保住北美一體化汽車產業，加拿大會轉向尋求與中國車企合作。此番言論發表之際，正值卡尼即將出席亞太經合組織（APEC）峰會，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。



卡尼強調，對美談判仍是優先，但會預備歐洲、中國、日本等替代合作選項，並澄清這並非向美國施壓的談判籌碼，而是產業資源未能在北美市場充分利用時的應對方案。

卡尼還明確指出，若引入中國投資，必須在加拿大設立實質生產環節，不只是簡單組裝進口零件，同時要符合勞工標準、搭建本土供應鏈，善用當地關鍵礦產。

2026年11月16日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在柬埔寨金邊出席第20屆法語國家峰會。（Reuters）

不過，安大略省長福特（Doug Ford）警告稱，准許中國電動車進入加拿大或衝擊本土就業，並影響加拿大進入美國市場。

報道指，美國關稅政策已擾亂跨國分工的加拿大汽車業，歐洲車企巨頭斯泰蘭蒂斯（Stellantis）把原計劃部署在安大略省的生產線遷往美國。卡尼稱與美方官員多輪磋商已有進展，但雙方仍存分歧。

2026年1月16日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

據中加今年1月達成的協議，加方對中國電動車關稅由100%降至6.1%，提供4.9萬輛的配額並逐步調升；作為交換，中方則下調加拿大油菜籽等農產品關稅。