卡尼：若對美國貿易談判破裂 加拿大考慮與中國車企合作
撰文：林嘉敏
出版：更新：
加拿大總理卡尼（Mark Carney）11月16日在出訪柬埔寨期間表示，若與美國的貿易談判無法保住北美一體化汽車產業，加拿大會轉向尋求與中國車企合作。此番言論發表之際，正值卡尼即將出席亞太經合組織（APEC）峰會，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。
卡尼強調，對美談判仍是優先，但會預備歐洲、中國、日本等替代合作選項，並澄清這並非向美國施壓的談判籌碼，而是產業資源未能在北美市場充分利用時的應對方案。
卡尼還明確指出，若引入中國投資，必須在加拿大設立實質生產環節，不只是簡單組裝進口零件，同時要符合勞工標準、搭建本土供應鏈，善用當地關鍵礦產。
不過，安大略省長福特（Doug Ford）警告稱，准許中國電動車進入加拿大或衝擊本土就業，並影響加拿大進入美國市場。
報道指，美國關稅政策已擾亂跨國分工的加拿大汽車業，歐洲車企巨頭斯泰蘭蒂斯（Stellantis）把原計劃部署在安大略省的生產線遷往美國。卡尼稱與美方官員多輪磋商已有進展，但雙方仍存分歧。
據中加今年1月達成的協議，加方對中國電動車關稅由100%降至6.1%，提供4.9萬輛的配額並逐步調升；作為交換，中方則下調加拿大油菜籽等農產品關稅。
加總理卡尼擬APEC晤習近平時提中方干涉內政 北京駁斥：從無興趣美媒指民主黨擬推翻特朗普加拿大關稅計劃 加總理卡尼：歡迎卡尼稱與特朗普通話具建設性 冀加美代表未來數周達貿易協議歐盟拒給加拿大「準成員」名分？ 卡尼回應：名稱並不重要