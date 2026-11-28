法國10月爆發爭取教育改革的示威後，抗議活動一再升級，甚至出現防暴警察向示威者發射催淚彈的情況。英媒指，根據女權組織收集的證詞，有近萬名女性指在示威後她們的月經周期受到干擾，已經停經的女性突然下體流血，有懷孕婦女出現流產狀況。



英國《衛報》（The Guardian）報道，一個名為「Lacrymos de Sang」的女權組織，收集約9千名中學及成年女性的證詞，她們都表示曾暴露於催淚彈的環境中，有多達94%受訪者表示出現婦科症狀。

46歲的慈善工作者皮耶羅（Naïma Di Piero）表示，她過去三年已沒有月經，她患有子宮內膜異位症，平時需透過服用避孕藥來抑制月經週期。在10月17日的示威行動中，她接觸到警方發射的催淚彈，在兩日後開始大量出血，而當日約10小時的抗議行動裏，警方向抗議者發射約22,000枚催淚彈，平均每3秒鐘就發射兩枚。

皮耶羅經歷長達10日的嚴重出血，必須更換多次生理褲。隨後她開始排出血塊，並伴隨著令人虛脫的劇烈經痛，嚴重干擾了她的睡眠，後來甚至開始掉頭髮。

法國2026年10月17日爆發全國示威，當日警方共發射超過22,000枚催淚彈。（Reuters）

有懷孕婦女出現流產 20歲以下女性案例最高

「Lacrymos de Sang」亦收集到幾宗婦女流產的證詞，在47名表示曾暴露於催淚彈的懷孕受訪者中，有15人表示失去了胎兒。其中一位婦女指，催淚彈直接噴灑在她的臉上數分鐘，導致她劇烈嘔吐並大量出血，並失去懷孕約七個月的嬰兒。

抗爭群體中有相當多20歲以下的女性，受到的影響較年長人士尤為嚴重。神經內分泌學博士研究員兼團體成員 Solène Rougeux 指，壓力確實可能擾亂月經周期，導致經期提前或延後：「但這無法解釋停經女性為何會出現大量出血，也無法解釋流產現象。」

2026年10月24日，法國巴黎，憲兵在布滿催淚彈煙霧的街道與示威者對峙。（Reuters）

衛報指，2-氯苯亞甲基丙二腈（CS）是催淚彈常見的化學刺激物，有兩個經過同行評審（Peer review）的研究，針對暴露於催淚彈後出現月經失調的問題，雖然研究並無確立因果關係，但研究人員已指出其生物機制 ，令（CS）可能會藉此影響生殖健康。

巴黎皇家港婦產醫院（Port-Royal maternity hospital）急診室的婦產科醫生艾德（Dr. Maha Eid）表示，10月20日她值班時，收治了多名病患，她們出現了嚴重的經痛，或是子宮內膜異位症（endometriosis）惡化的情況。

有大量女性民眾及示威者參加示威遊行後，出現大量出血的跡象。（Reuters）

法國內政部：示威者壓力是失調主因 醫生反駁

法國內政部長努涅茲（Laurent Nuñez）曾在11月的國會聽證會指，政府曾於2021至22年間自行研究，結果未有發現暴露於催淚彈下會造成特定健康風險的證據，因此政府不會暫停使用催淚彈，但這兩份報告仍未公開。

內政部發言人亦向衛報指，CS氣體對身體代謝產生影響的說法未經證實，同時指壓力本身已知會造成生理干擾。有醫師反駁「壓力是主因」的說法，指出研究中受訪女性所報告的症狀，完全不像研究人員預期中壓力會對身體造成的影響。

醫師人權組織（Physicians for Human Rights）醫生 Rohini Haar 指，催淚彈造成的傷害是無庸置疑的：「這種武器的設計目的之一，就是造成足夠的痛苦，迫使人們想要離開群眾隊伍。」她認為這會對言論自由與集會權利產生「寒蟬效應」。