法國政黨「不屈法國」領導人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）11月27日（周五）在柏林訪問時表示，如果他贏得總統大選，將立即與北京展開對話，同時明確拒絕「會協助美國人對中國人發動戰爭」。



綜合法媒報道，梅朗雄在闡述其國際政策構想時說道，「我們將立即與那個被視為『敵人』的一方——也就是中國，展開對話。」

他還表示，「世界上只有一個中國。我們不會就這一點進行爭論，因為我們不想與中國開戰，也不會協助美國人對中國人發動戰爭。」梅朗雄是不結盟政策的堅定倡導者，並經常呼籲與北京建立「特惠夥伴關係」。

圖為2024年9月7日，法國極左翼政黨「不屈的法蘭西」領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）參與反對總統馬克龍任命巴尼耶（Michel Barnier）為總理的示威中向支持者致意。（Reuters）

他亦在訪問期間試圖消除外界對他「仇德」的印象，因其經常批評德國的財政正統觀念，以及德國為應對俄羅斯威脅而計劃建立歐洲規模最大的常規軍隊。

梅朗雄稱，「我們批評德國的右翼政府——當然不僅限於他們，以及他們的意識形態，即『秩序自由主義』。」他稱打算與這種意識形態鬥爭，「直到將其徹底摧毀」。