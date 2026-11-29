阿根廷試圖阻止英國在存在主權爭議的福克蘭群島附近海域進行石油鑽探的申請，遭到國際法院駁回。



路透社報道指，這對布宜諾斯艾利斯遏制福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島，簡稱馬島）周邊經濟活動的努力是一次挫敗。福克蘭群島目前由英國控制，但阿根廷一直聲稱擁有主權。

設於德國漢堡的國際海洋法法庭（ITLOS）周六（11月28日）以18票贊成、3票反對，駁回了阿根廷要求暫時叫停福克蘭群島北部「海獅」（Sea Lion）油田開發項目的申請。

在仲裁程序進行期間，布宜諾斯艾利斯也試圖阻止英國發出新的允許在群島周邊開發海洋資源的許可。

2026年9月4日，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），可以看到一塊刻有在1982年福克蘭群島戰爭中陣亡阿根廷士兵姓名的牌匾。（Reuters）

英國在庭上抗辯稱，若批准阿根廷的請求，將剝奪福克蘭群島居民開發自身自然資源的權利，並對當地經濟造成「毀滅性後果」。

國際海洋法法庭庭長卡姆加（Maurice Kamga）指出，法庭針對阿根廷要求採取臨時措施所作出的裁決，「絕不預判」法庭對這一爭端實質案情的管轄權。

卡姆加也說，英國已告知法庭，鑽探工作不會在2027年3月之前啟動，而石油開採則不會在2028年3月之前開始。

英國外交部長文立彬（Ed Miliband）和總檢察長里夫斯（Ellie Reeves）發表聯合聲明對裁決表示歡迎。他們說：「我們現在呼籲阿根廷尊重福克蘭群島居民決定自身未來的權利，並敦促阿根廷停止對福克蘭群島施加更廣泛的經濟壓力。」

阿根廷總統米萊則發聲明回應稱，這項決定並非最終定論，阿根廷尊重法庭的決定，但也將在國際法框架內繼續捍衛自身權利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

