巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）11月28日與在中國空間站執行神舟二十四號載人飛行任務的巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里進行了天地通話，祝賀他成為第一位繞地球軌道飛行的巴基斯坦航天員，並請他向中國航天員同伴們轉達誠摯問候。



夏巴茲當天在巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會總部進行的通話中表示，今年是巴中建交75周年，齊尚·阿里執行的具有里程碑意義的任務體現了兩國曆久彌堅的友誼，證明巴中全天候戰略合作夥伴關係已達到前所未有的高度。夏巴茲感謝中國給予巴基斯坦的莫大榮幸，使巴基斯坦成為中國太空探索計劃的外國合作夥伴。這一無與倫比的行動將永遠銘刻在巴基斯坦人民心中。

圖為中國太空人湯洪波（中）、武毅（左）和巴基斯坦太空人穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）在進行空間站操作訓練。（新華社）

齊尚·阿里在通話中說，成為首個繞地球飛行的巴基斯坦航天員和首個進入中國空間站的外國航天員，他備感榮幸。他說，目前在中國空間站的工作進展順利，他正在盡最大努力履行職責，完成科研工作，不辜負全國人民的期望。他勉勵巴基斯坦青年努力學習，在科學技術領域取得卓越成就。希望巴基斯坦下一代航天員、工程師及科學家能夠更加深入地探索太空、造福人類。