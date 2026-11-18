一名受到伊朗指使、密謀刺殺美國總統特朗普和其他知名美國政要的巴基斯坦男子，11月17日在紐約被判監超過27年。他辯稱，自己是受到伊朗革命衛隊（IRGC）指使。



美聯社報道，48歲的巴基斯坦商人默錢特（Asif Merchant）今年3月已被裁定僱兇殺人及企圖恐怖主義罪成，最高刑期為終身監禁。

根據法庭文件顯示，這宗案件於今年2月下旬在布魯克林開庭審理。文件指，默錢特曾研究特朗普競選集會地點，並在酒店餐巾紙上向相識者演示行刺構思，其後還向偽裝成僱用殺手的聯邦調查局（FBI）探員透露相關計劃，並支付5,000美元（約3.9萬港元）現金；默錢特2024年7月12日在德州被捕，翌日特朗普會在賓夕凡尼亞州巴特勒市進行活動。

美國司法部指出，默錢特受伊朗伊斯蘭革命衛隊特工招募並接受培訓，其行動核心動機在於為2020年1月在伊拉克巴格達遭美軍無人機擊殺的革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）報仇。檢方更出示默錢特的社交媒體紀錄，顯示他曾轉發特朗普遭斬首的合成圖片，並配文稱「即將到來」及「嚴厲報復」。

辯方則稱，他是受到伊斯蘭革命衛隊情報人員的脅迫、為保護在伊朗的親屬才配合行動，其上線點名前總統拜登（Joe Biden）、前常駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）及特朗普為潛在目標。默錢特曾於巴基斯坦多家銀行工作數十年，後轉行從事汽車貿易及農產品進出口業務，並多次前往伊朗朝聖及探親。

德黑蘭方面則一直否認，曾鎖定或密謀襲擊特朗普或其他美國官員。