菲律賓一名被誘騙加入俄軍的男子11月29日透過媒體求助，稱與另外三名同胞被困俄佔區，即將被調往激戰前線，菲律賓當局已展開調查。



據菲律賓媒體ABS-CBN周日（29日）報道，化名「約翰」的43歲男子在阿聯酋任廚師近十年，經化名「妮可」的中間人遊說，簽下一年焊接及建築合約，10月17日簽約次日即被送入軍營，與兩名前海軍陸戰隊員等被調往軍事崗位。

他稱現駐營地已遭無人機襲擊，24至48小時內或轉往激戰中的第三營。另有一名杜拜人力顧問公司菲籍東主稱，共21名菲人被困，她發聲後已接死亡威脅；受騙者獲告知只持鏟及鋼筋，抵俄後被迫交出銀行卡及密碼。

菲律賓一名被誘騙加入俄軍的男子29日透過媒體求助，稱與另外三名同胞被困俄佔區，即將被調往激戰前線，當局已展開調查。（影片截圖）

菲律賓移民工人部正調查非法招募菲人赴海外武裝衝突的舉報，已阻止4人離境、鎖定2名疑犯；國防部亦核實約30人被招募入伍的傳聞，發言人安多隆（Arsenio Andolong）呼籲國民警惕兵役徵召騙局。

菲僑領袖迪格納迪斯（Genevive Dignadice）稱，已鎖定6至7名招募者，多為女性，訓練營疑位於哈薩克；招募者以月薪18萬披索（約2.2萬港元）加40萬披索（約4.9萬港元）獎金利誘，甚至有人為免服役的伴侶上前線而拉人「替補」。