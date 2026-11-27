烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月26日（周四）表示，烏方掌握情資顯示，俄羅斯正計劃在未來幾天內對烏克蘭發動新一波大規模攻擊。而這是澤連斯基本周第二次發出此類警告。



路透社報道，澤連斯基在每晚的視訊談話中說：「遺憾的是，我們掌握的情報顯示，俄方正在籌備新一波大規模攻擊。未來幾天，請務必留意導彈威脅警報。俄方也該明白，我們將重建屬於我們的一切，並針對俄羅斯的每一次攻擊採取報復行動。」

2026年10月14日，英國倫敦，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在唐寧街10號與英國首相貝安德（Andy Burnham，不在圖中）會晤時發表講話。（Reuters）

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍連夜以彈道導彈襲擊基輔，造成7人受傷，並擊中一座購物中心及另外兩棟建築。莫斯科方面則聲稱，其攻擊目標是基輔市內與無人機相關的設施。

烏克蘭軍方另表示，烏軍連夜襲擊了位於俄羅斯中部巴什科爾托斯坦（Bashkortostan）地區、隸屬於俄羅斯石油運輸公司（Transneft）設施內的儲油槽，以及位於伏爾加格勒地區的馬里諾夫卡軍用機場。