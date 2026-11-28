俄羅斯健力選手科斯蒂亞諾夫（Aleksandr Kostyanov）11月22日在秋明（Tyumen）舉行的「葉爾馬克盃」（Yermak Cup）上，挑戰臥推605公斤、約為其體重6倍的重量時失手，槓鈴重重砸向其胸口，導致多處重傷。他周四（11月26日）在社交媒體公開傷勢照片，宣布為了家人即時退役，結束挑戰600公斤大關的夢想。



現年35歲、來自庫爾干（Kurgan）的科斯蒂亞諾夫，當日先以555公斤創下世界紀錄，隨後在第二、也是最後一次試舉中挑戰605公斤，希望成為首位在正式比賽突破600公斤的選手。可惜槓鈴離架後不足兩秒便從手中滑落，直壓胸口，在場保護員隨即上前救援，慌忙合力抬走槓鈴，驚悚過程被全程拍下。

賽後檢查證實，科斯蒂亞諾夫右臂側面與前側韌帶完全或部分撕裂，韌帶組織斷裂連帶導致拇指脫臼，肌腱亦嚴重受損。左二頭肌、胸肌及腿部均有部分撕裂，右手需打石膏最少四周，後續還須接受神經外科手術。他稱訓練時曾成功舉起605公斤甚至更重的重量，認為當日腎上腺素飆升及神經系統過度負荷，令他未能控制槓鈴。

科斯蒂亞諾夫（Aleksandr Kostyanov）臥推605公斤時槓鈴脫手砸中胸口。（新聞截圖）

科斯蒂亞諾夫隨後在社交媒體上傳傷勢照片，可見右手打上石膏、四肢大面積瘀傷，右胸更有一大片深紫色血腫。他形容術後劇痛難耐：「我無法正常坐下、躺下或走路，連一小時都睡不著，全身每個細胞都在痛。」他透露自己在比賽當下憑藉大量止痛藥短暫撐住，但翌日痛楚全面爆發，「像野狼一樣想嚎叫，甚至想爬上牆」。

科斯蒂亞諾夫（Aleksandr Kostyanov）透過Instagram帳號@alexandr___kostianov上載傷勢照片，可見右手打石膏及多處瘀傷。（Instagram截圖）

退役聲明中，科斯蒂亞諾夫引述醫生指其右手關節已嚴重退化。加上育有三名孩子、太太正懷第四胎，認為家人需要一名健康、能正常活動的丈夫及父親，而非冒險令自己永久傷殘。他坦言極限已到：「我在這項運動中的極限就是555公斤」。