俄羅斯證實普京與高市早苗深圳會面 盼對話重啟助改善雙邊關係
撰文：林嘉敏
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俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）11月26日證實，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）與日本首相高市早苗11月18日在深圳APEC峰會期間對話。日方此前已對外公布這場約30分鐘的首腦接觸，惟俄方當時未有對外披露。
扎哈羅娃表示，該短暫會面是應首相高市早苗請求安排的，俄方期待這段長期停滯後重啟的首腦溝通，可為改善雙邊關係帶來助力。
據共同社援引日俄外交消息人士報道，會談在APEC歡迎晚宴結束後舉行，雙方採取座談形式，各有少量人員陪同出席。
日本政府表示，高市早苗在會上提出兩項訴求，包括要求俄方儘早釋放被拘留的北海道新聞社記者今井裕紀，以及撤銷對日本煙草產業（JT）在俄業務接管的措施。
這是日俄兩國領袖自2019年9月以來首次面對面會晤，亦是2022年2月俄烏戰爭爆發後，雙方首次有首腦層級對話。
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