《華盛頓郵報》11月28日引述兩名知情人士報道，美國與以色列今年初空襲伊朗後，德黑蘭方面曾利用SpaceX的星鏈（Starlink）服務，以攻擊美軍部隊。



伊朗3月1日以無人機攻擊科威特舒艾拜港（Port of Shuaiba）一個軍事設施，導致6名美軍人員喪生。《華郵》指，德黑蘭方面在該次事件中，未知是否以星鏈輔助無人機施襲。

兩名知情人士透露，SpaceX行政總裁、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）3月得知團隊認為兩宗未經授權使用星鏈事件與伊朗攻擊美軍有關後，感到非常憤怒。

2026年6月11日，圖為全球首富馬斯克（Elon Musk）的輪廓與星鏈（Starlink）的標誌。（Reuters）

其中一名知情人士亦稱，知情人士透露，馬斯克同時對美軍的做法感到不滿：美軍將星鏈的軍規版本「星盾」（Starshield）安裝在俗稱 LUCAS 的低成本自殺式無人機上，卻僅支付針對地面部隊設計的較平方案，未有選購貴上五倍的空載專用方案。

報道指，一份向美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）提供的機密報告曾提及伊朗軍方使用星鏈一事。而在不久之後，SpaceX就為發售星鏈系統設更多限制，同時暫停其間接經銷商計劃。

對於《華郵》的報道，美國防部回應路透社查詢時表示，對提交給防長辦公室並與此議題相關的報告並不知情；SpaceX及伊朗外交部則未有即時回應。

圖為2025年10月11日，星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

星鏈並未獲准在伊朗合法營運，惟馬斯克過去曾公開表示當地已能連線使用服務。《華爾街日報》等曾披露美國政府曾秘密偷運數以千計星鏈終端機入境伊朗支援反抗勢力；然而這批黑市終端機隨後疑被伊朗軍方繳獲或挪用，伊朗當局亦在局勢持續不穩期間，包括今年1月全國爆發激烈示威時，阻止民眾使用互聯網，至今仍然嚴格控制。