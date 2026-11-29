日本前首相鳩山由紀夫（Yukio Hatoyama）11月28日就日本侵略中國給中國人民帶來的巨大苦難表達深刻反省和誠摯歉意，並表示日本不應忘記歷史、重蹈覆轍。



央視報道，鳩山由紀夫在沖繩縣出席「非戰·和平浮雕」及「日中永不再戰之碑」揭幕儀式時表示，自甲午戰爭以來，日本在相當長一段時間裏給中國人民帶來巨大苦難，奪去中國各地無數人的生命、摧毀無數家庭的正常生活。

鳩山由紀夫點名提到南京大屠殺、對重慶的轟炸以及使用生物化學武器等，稱「日本軍隊實施的侵略罪行我們絕不應忘記」。

他回憶，2013年1月應中國人民外交學會邀請，以私人身份訪問南京並參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，看到館內史料受到極大震撼。

日本前首相鳩山由紀夫（Yukio Hatoyama）2026年11月28日就日本侵略中國給中國人民帶來的巨大苦難表達深刻反省和誠摯歉意，並表示日本不應忘記歷史、重蹈覆轍。（影片截圖）

鳩山由紀夫說，館內留存日軍對中國人民犯下的種種慘無人道罪行記錄，尤其令他難以釋懷的是，當時日本報紙竟將日軍殘暴行徑報道成彷彿英雄般的戰績，「我無法直視那些報道」。

他反思，為何會發生這樣的暴行，為何本應制止的社會反而被裹挾走向讚揚安歌頌，認為責任不僅在軍方和政治層面，還在於縱容並支持這些行為的整個社會。

鳩山由紀夫謹向所有遇難者致以最深切哀悼，並表示作為一名日本人，願意正視過去那段充滿破壞與苦難的歷史，表達深刻反省和誠摯歉意。

他又提到，2016年曾訪問重慶，在當地對日軍轟炸遇難者進行追悼活動，進一步反思侵華日軍暴行。

鳩山由紀夫說，訪問南京和重慶後深刻感受到，戰爭不只是國家之間的對立這樣抽象的概念，它會奪走一條條鮮活生命、摧毀一個個家庭、剝奪孩子們的未來。

他認為，追悼並不只是簡單回顧過去，而是傾聽遇難者的聲音，為不再重蹈覆轍邁出的第一步。

鳩山由紀夫過去曾數次以個人身份就日本侵華歷史公開致歉，包括2013年1月在南京，2013年11月在香港，以及2016年在重慶等。