日本首相高市早苗11月25日獲日本男士時裝協會頒發「第55回最佳衣著獎」政治部門獎項，獲獎理由是其「外交積極」，在日本網絡引發一片嘲諷。



外媒報道，創辦於1972年的「最佳衣著獎」由日本男士時裝協會主導，過往獲獎者包括小泉純一郎、安倍晉三等多位自民黨重量級領袖，其評選向來帶有濃厚的政商互惠與公關造勢色彩。

報道稱，高市成為日本憲政史上首位女首相一年，以積極外交及前瞻施策獲得高支持，日常裝扮蘊含「對對方的敬意」，慣穿的藍色服飾象徵冷靜與誠實，佩戴亡母遺物珍珠首飾的姿態，展現具傳統與品格的和風領袖風範。

不過，此次高市的獲獎理由卻惹來日本網民冷嘲熱諷。有網民指出，路透社曾報道高市外交拙劣、被形容為「被世界孤立」，如今卻以「積極外交」獲獎，質疑「這是開什麼玩笑」；有人猜測評選意在諷刺，亦有人嘲笑評選者「臉皮太厚，高市完全不會察覺」，或直言看她只覺得嘻嘻哈哈，令人懷疑首相與日本國民都被當成傻瓜。

這並非高市早苗首次因時尚獎項捲入輿論風暴。今年7月，高市便曾獲頒「第37屆日本珠寶最佳衣著獎」特別獎，當時她身上佩帶廠商贊助、價值高達2,600萬日圓（約128萬港元）的珍珠與鑽石首飾盛裝出席，聲稱「希望日本的未來如珠寶般璀璨」。

然而，當時正值日本國會因政治獻金醜聞陷入僵局、日圓走貶引發物價通脹之際，日本輿論隨即嚴厲抨擊首相「不顧國會與民生疾苦、借珠寶炫耀過度奢華」。