日本首相高市早苗11月18日抵達深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會時，外界指中方為她安排的歡迎儀式規格低，與其他領導人所獲待遇不同，更出現下飛機舷梯被指階級落差太大的風波，有日媒26日引述消息指，背後原因與高市早苗政府指示專機提前1小時抵達有關，高市早苗27日在社交網站發文，指報道無中生有。



日本首相高市早苗2026年11月18日抵達深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會時，出現下飛機舷梯被指階級落差太大的風波（影片截圖）

高市早苗18日乘坐專機抵達深圳時，除了歡迎儀式被指規格低，她步出飛機的一幕也是在社交網絡熱傳，專機與舷梯之間出現約40厘米的高度差，令高市早苗要小心翼翼地步上舷梯，因此在日本當地再掀起「中方故意製造不便」一說。

日媒《女性自身》26日則引述一位匿名的外務省官員指，並非中方冷遇，而是高市早苗自己招致的結果，報道指高市早苗下達指示，要求政府專機比原定計劃提前1小時抵達深圳，報道指根據推測，高市早苗是想比美國總統特朗普（Donald Trump）更早抵達深圳，以藉機在機場內「偶遇」特朗普攀談。

高市早苗27日在X（前稱Twitter）帳號發文稱「有媒體報道指我曾下令要政府專機提前抵達中國深圳機場。此報道純屬無中生有，外務省發言人已發布聲明予以駁斥。」

她又指「鑑於此事也關乎致力於確保政府專機準點運作的自衛隊的名譽，我決定轉發該聲明。」

中國外交部發言人郭嘉昆19日則指，中方作為東道主，已按照國際慣例，為所有參會方作出適當的禮賓安排。