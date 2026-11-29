14 歲伊朗少女莫什塔雷基（Sogand Moshtareki）產後僅10天，因詢問可否回娘家探望而被20歲的丈夫毆打致死。該丈夫據稱已被拘捕及認罪，稱其動機為家庭糾紛。



莫什塔雷基來自伊朗克爾曼省（Kerman）。伊朗人權組織引述莫什塔雷基的父親稱，13歲便被逼婚時，莫什塔雷基仍在讀書，丈夫哈達米（Ali Khadami）在婚後不准她與家人聯繫，外出時更會將妻子鎖在家中。

莫什塔雷基產下孩子前不久還遭遇交通事故，大難不死，分娩時仍在康復中，最終成功誕下第一個孩子。沒想到僅10天後，悲劇發生。

據英國《每日星報》（Daily Star）報道，11月6日，莫什塔雷基在阿爾祖耶縣蘇丹納巴德村（Sultanabad）的家中請求丈夫允許自己回娘家探親，二人發生爭執，慘遭丈夫毆打致死。

哈達米據報於案發後4天被捕，阿爾祖耶縣當局稱案件仍在審理中。

隸屬於反對派組織伊朗全國抵抗委員會的婦女委員會（NCRI's Women Committee）報道指，莫什塔雷基遇害同一日，一名來自法爾斯省（Fars）的21歲孕期女性拉伊西（Sepideh Raeisi）就因試圖提出離婚而遭丈夫槍殺。她同樣在年僅13歲時便被迫結婚，育有一名3歲孩子。

14歲伊朗少女莫什塔雷基（Sogand Moshtareki）產後僅10天，因詢問可否回娘家探望而被20歲的丈夫毆打致死。該丈夫據稱已被拘捕及認罪，稱其動機為家庭糾紛。（伊朗全國抵抗委員會婦女委員會）

學者：家庭或是伊朗女性最大威脅

根據伊朗民法典，女孩從13歲起、男孩15歲起就可以結婚，年齡更小的未成年人可在父親或法官同意下結婚。13歲女孩伊朗社會學者卡澤米（Simin Kazemi）對IranWire表示，伊朗社會將殺害女性視為私人家庭問題，淡化制度性暴力，並讓相關機構得以逃避其預防、介入及保護婦女的責任。

她認為，在缺乏有效預防性法律與婦女保護機制的情況下，家庭反而成為女性最不安全的場所。

根據伊朗全國抵抗委員會婦女委員會，僅2026年10月，伊朗就發生了24宗殺害女性案件。據報道，大多數受害者是在家中被熟人殺害的。