伊朗又傳出恐怖的榮譽處決事件，1名19歲女子向家人坦承自己與1名年輕男子交往且已懷孕2個月，沒想到父母竟強迫她吞下數十顆抗癲癇藥物，隨後更對她施暴並將其悶死，事件曝光後引起熱議。



伊朗19歲女懷孕 竟遭親生父母灌藥悶死

《太陽報》報道，這一事件是由人權組織Hengaw揭露，19歲伊朗女子法塔希（Helia Fattahi）在事發前幾天，剛向家人坦承自己與1名年輕男子交往且已懷孕2個月，她的父母沃里亞（Voria Fattahi）與維西（Leila Veisi）後續前往法院、對女兒提出指控。

1名19歲女子向家人坦承自己與1名年輕男子交往且已懷孕2個月，卻被自己的家人「榮譽處決」。（X@BabakTaghvaee1）

然而，當他們回到位於伊朗西部城市薩南達季（Sanandaj）的家中後，卻發生了駭人聽聞的慘劇，據悉，這對父母強迫法塔希吞下約30顆抗癲癇藥物，接着對她進行了殘酷的毆打，當發現女兒還有氣息時，這對父母甚至用枕頭將她悶死。

當急救人員抵達現場時，這對父母坦承殺害了女兒，警方隨後於當天逮捕了這2人，庫爾德斯坦省（Kordestan）刑事警察首長阿卜迪（Shahram Abdi）後續證實這對父母在偵訊過程中已坦承犯行，警方將犯案動機歸因於「家庭糾紛」。

人權組織Hengaw認為這起少女之死應被歸類為「榮譽處決」，根據該組織的紀錄，2025年伊朗境內至少發生了207宗針對女性的謀殺案，其中31宗疑似是「榮譽處決」，導致至少13名女性因拒絕求婚而遭殺害，另有10人則是在提出離婚後遇害，此外，還有10名受害者屬於童婚受害者，她們遭各自的丈夫殺害。

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