科威特遭無人機襲擊致2名意大利人喪生 伊朗否認參與其中
撰文：張涵語
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科威特11月26日（周四）發生無人機攻擊事件，造成兩名意大利人喪生。意大利與科威特均指控伊朗為幕後黑手，但德黑蘭當局否認參與其中。
路透社報道，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）在羅馬向參議院表示，這兩名死者是德國國防集團萊茵金屬（Rheinmetall）旗下意大利分公司的技術人員。事發當時，他們正位於科威特的一處防空監控站，該站隨後遭到伊朗無人機攻擊。
科威特國防部指，另外兩名傷者分別為科威特籍與巴基斯坦籍人士，攻擊亦造成硬件設施受損。
伊朗武裝部隊資深發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）則否認伊朗曾攻擊科威特境內的關鍵設施，並聲稱伊朗部隊在該地區並未採取任何攻擊行動或軍事作戰。
伊朗駐羅馬大使館也在社交平台X上發文，否認有關伊朗無人機攻擊科威特軍事設施的指控。
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