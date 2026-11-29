盧卡申科罕見質疑普京對烏開戰：按此邏輯 俄羅斯應歸蒙古
撰文：韓學敏
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白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）25日受訪時罕見質疑俄羅斯開戰的歷史依據，指若按莫斯科對烏克蘭領土的索求邏輯，俄羅斯全境早該交予蒙古。
據美媒周五報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）主張烏克蘭應併入俄羅斯，理由是基輔曾為中世紀古羅斯聯邦的核心。作為普京最親密的盟友，盧卡申科在接受法國雜誌《觀點》（Le Point）訪問時反問，俄羅斯土地若追溯更遠曾屬蒙古韃靼，按同一邏輯是否全俄都應交予蒙古。
歷史專家長期批評普京此類說法屬歷史修正主義，而向來與支持普京的盧卡申科今次公開質疑引發關注。但他同時稱普京是精明的政治人物，相信對方明白有關邏輯有缺陷。
盧卡申科又稱願陪同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）飛往莫斯科會晤普京，擔當澤連斯基的安全保證人。澤連斯基回應稱，戰時不可能在莫斯科或基輔會面。盧卡申科另預料俄方終將取得烏東頓巴斯全境，但反對普京要求北約邊界退回1997年狀態的主張，稱談判終須雙方坐下商談。
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