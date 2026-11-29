一個夏夜，美國空軍人員奧茲伯恩（Jacob Ozbirn）驅車駛向英國德比郡（Derbyshire）一家酒店附近的鄉村小路，滿心以為能見到一名被他誘騙發生性關係的12歲女孩。

此前幾天，儘管這名女孩與另外兩名女孩都明確告知他自己只有12或13歲，奧茲伯恩仍向她們發送露骨信息，誘導她們發來裸照。



在一條信息中他寫道：「沒什麼好怕的。我會照顧你的！能再給我發一張照片嗎？」

奧茲伯恩從其駐紮的薩福克郡（Suffolk）大型美軍基地——米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）驅車兩小時，前往特倫特河畔伯頓附近與其中一人見面。但他沒想到，這其實是民間「反戀童癖獵人」設下的圈套。（編按：「反戀童癖獵人」是指由公眾在網上假扮未成年女孩引誘疑似戀童癖者現身對質的組織。）

美國前總統拜登（Joe Biden）6月9日抵達英國，在米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）向駐當地美軍發言。（Reuters）

奧茲伯恩企圖辯稱自己只是想教育女孩們防範危險，隨後趕到的德比郡警方將其拘留。

按理說，奧茲伯恩應由英國當地警方調查，並在必要時由英國刑事法庭起訴。然而，德比郡警方卻將調查權移交給了美方。最終，他在米爾登霍爾基地內舉行的軍事法庭上受審，並被判處三年軍事監禁。

絕大部分由美國軍事法庭審理

據英國《衛報》11月28日報道，統計顯示，過去十年在英國因性侵兒童罪被定罪的至少21名美國空軍人員中，僅3人在英國法院受審，其餘人均由美國軍事法庭審理。

批評人士指出，軍事法庭提供的是一種「受限的正義」：陪審團有時全為男性，且由被告的軍中同僚組成；與公開審理的英國法庭不同，公眾也很難旁聽在美軍基地內舉行的軍事法庭審理。

2026年9月18日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）與美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine，右）在五角大樓主持一場紀念美軍戰俘及失踪美軍的儀式。（Reuters）

此外，這些軍事審判的公開記錄往往過於簡略，根本無法判斷英國警方是否曾經或本應介入。軍事法庭的判決文件在公共登記冊上的公佈也毫無規律，經常毫無解釋地突然消失，對指控罪名的描述也極其有限甚至完全缺失。

「刻意保持不透明」

退役中校、前軍事律師范蘭丁漢姆（Rachel VanLandingham）指出，幾十年來，美國軍事司法系統的透明度一直「嚴重不足」：「這個問題已經一次又一次地被提出來，但它是刻意保持不透明的，他們就是想讓它不透明。」

目前，英國境內至少15個基地和設施駐有超過1.2萬名美軍人員。根據一項可追溯至20世紀50年代的官方協議，任何被控違法的駐英美軍人員都應由英國警方進行調查，除非涉嫌違法行為發生在執勤期間，或針對其他美軍人員、財產及其家屬（例如配偶或子女）。但《衛報》發現，越來越多的案例表明，英國警方屈從於美軍接管調查的要求。

報道稱，目前，英國政府已就此啟動一項高級別內部調查，審查駐英美軍人員是否得到了恰當的起訴。

本文獲《觀察者網》授權轉載

