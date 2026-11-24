美國上訴法院11月23日裁定，准許美軍在艾奧瓦州（Iowa）一座彈藥廠，針對約5公噸已變質的爆炸物進行引爆。早前有環保團體就該引爆計劃提出訴訟，指含有毒鉛微粒的煙塵（鉛塵）會釋放到空氣中，要求法院下令暫緩執行。



美國CNBC新聞11月24日報道，這個裁決為陸軍的計劃消除障礙，容許他們在艾奧瓦州米德爾敦（Middletown）的艾奧瓦陸軍彈藥廠以現地引爆（detonation）方式銷毀約68桶疊氮化鉛（lead azide）。美國第八巡迴上訴法院的三名法官合議庭一致駁回環保團體要求暫緩爆破的請求。

裁決表示，深知爆破一批已變質的疊氮化鉛存在相當的風險，但法院必須正視現實情況，這些變質的爆炸物恐引發失控且未經預期的爆炸，屆時將無法擁有緊急豁免條款中所規範的安全措施的保護。

2026年11月23日，美國艾奧瓦州米德爾敦（Middletown），美軍計劃引爆一批已變質的疊氮化鉛（lead azide）庫存。（Reuters）

艾奧瓦環境委員會（Iowa Environmental Council）及塞拉俱樂部（Sierra Club）艾奧瓦分會曾針對引爆計劃提出訴訟，稱這些有毒物質會釋放到空氣中，而視乎風向與氣候狀況，含有毒鉛微粒的煙塵（鉛塵）羽流最遠恐擴散至約160公里（100英里）外。

艾奧瓦州衛生及公共服務部（Iowa Department of Health and Human Services）指，此次爆破所產生的鉛粒子，人們吸入或接觸到沉降在周邊物體表面的鉛塵，可能對身體產生負面影響。

該計劃原定於11月20日進行，此前已三度延期。美國陸軍在社交平台X上表示，引爆行動計劃在25日進行，以便在最佳氣候條件下引爆，並確保所有減災設施部署到位。

當地陸軍成員駐守在米德爾敦（Middletown）進行檢查，以為即將進行的疊氮化鉛（lead azide）引爆作準備。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）23日在旗下社交平台Truth Social上發文表示，已指示陸軍暫停行動，並等候法院進行判決，並警告若繼續拖延，恐將引發「大規模、自發性的爆炸」。