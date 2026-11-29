英國國防部近日向近10萬名退伍軍人發出公開信，提醒其戰時動員義務，但發現近半戰略後備役人員的聯絡資料已失效。海、陸、空三軍首長罕有地分別發表公開信，呼籲後備役人員更新個人資料。



天空新聞（Sky News）報道，國防部11月19日在網站發布皇家海軍、英國陸軍及皇家空軍首長分別致「戰略後備役」人員的信件，數以萬計前服役人員亦透過電郵收到直接通知。

《泰晤士報》及《每日電訊報》報道，官員已失去近半、即英國這支緊急後備部隊約一半人的正確聯絡資料。

英國軍人示意圖（FB@British Army）

國防部另在網站發文，要求所有或需在戰時重返軍隊的前服役人員「保持聯絡資料、技能、資歷及相關個人資訊最新」。

國防大臣施俊安（Wes Streeting）證實，其部門數十年來首次接觸戰略後備役。海軍第一海務大臣詹金斯上將（Gen Sir Gwyn Jenkins）在信中寫道，戰略後備役是「在國家最迫切需要的時刻可能被召喚的額外人才、經驗和韌性來源」，收到信件不代表即將被動員，有關工作旨在確保海軍更了解、聯繫及支持後備役，為國家有需要時作準備。

他強調，戰略後備役只會在「最嚴峻情況，例如國家緊急狀態、英國受襲或過渡至戰爭」時才被召喚或召回。

陸軍總參謀長沃克上將（Gen Sir Roly Walker）語氣同樣凝重，指國際環境日益不確定、英國國防安全部隊正提升戰備水平，此時更應了解並與軍事群體保持聯繫，要求後備役填寫問卷交代離開軍隊後發展的技能。

空軍參謀長斯邁思上將（Air Chief Marshal Sir Harv Smyth）則解釋，離開軍隊後成為戰略後備役是服役時簽署的法律責任，即使正規服役結束，與空軍的聯繫並未中斷，但任何召喚或召回決定都設有「非常高的門檻」。