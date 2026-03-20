英軍方規劃人員進駐美司令部 協助制定霍爾木茲海峽通航策略
撰文：陳楚遙
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英國倫敦廣播公司（LBC）報道，英國軍方規劃人員已被緊急派往美國佛羅里達州中央司令部，協助制定重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的策略。
當前，因伊朗軍事行動導致霍爾木茲海峽封鎖，國際油價周三（3月18日）飆升至每桶110美元（約860港元），市場擔憂或突破200美元（約1570港元）大關。
《太陽報》引述業內警告，若伊朗持續控制航道，英國或在未來兩月面臨嚴重油氣短缺，政府可能被迫實施「配給制」。
英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）表示，重新開放霍爾木茲海峽對全球貿易和能源安全「至關重要」，英國正召集包括美國、歐洲及地區夥伴在內的盟友進行嚴肅討論。
他指出這項工作艱巨複雜，沒有快速解決辦法，但英國擁有召集盟友的獨特優勢，且解決方案不僅需要軍事手段，還需包括保險等在內的「一整套措施」。
此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求盟友派出軍艦，確保霍爾木茲海峽通航安全。在抨擊盟友「不作為」後，英國、法國、德國、意大利、荷蘭和日本六國19日發布聯合聲明，確認「願為確保海峽安全通行作出適當努力」。到目前為止，英國僅派出45型驅逐艦「龍號」前往塞浦路斯基地。
《太陽報》指出，這場爭奪霍爾木茲海峽的高風險戰役，如今已成為中心戰場。
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