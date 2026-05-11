漢坦病毒｜英軍傘兵空降世界最偏遠小島　救援疑似病例公民

世界上最偏遠、有人居住的島嶼特里斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）上有一名疑似感染漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）的英國公民。他4月中旬離開爆發漢坦病毒的荷蘭籍郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）後，返回其所居住的英國海外領地特里斯坦達庫尼亞島。



圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

這名男子下船兩週後，4月28日出現腹瀉，再兩天之後開始發燒。 英國防部表示，由於島上沒有機場，平時只能靠船隻抵達，但患者氧氣供應即將耗盡，乘船方案並非可行之策。

協調此次傘降行動的第16空中突擊旅指揮官卡特賴特（Brig Ed Cartwright）告訴BBC，面對強風和面積細小的島嶼，跳傘員面臨着「極具挑戰性的技術性跳傘」，「如果出錯，後果就是掉進大西洋。」

涉事男子目前情況穩定，正在接受隔離。世界衛生組織已確認，連同該名患者在內，共有六宗確診及兩宗疑似漢坦病毒病例；另外兩名確診的英國公民分別在荷蘭和南非接受治療。

英國防部表示，公眾面臨的風險仍然非常低。這是英國軍方首次以傘降方式投送醫護人員提供人道支援，3.3噸醫療物資已送達島上醫院。