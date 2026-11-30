西班牙11月29日提前舉行國會大選，經點算逾96%選票後，右翼政黨「人民黨」（PP）料成為第一大黨，其黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）有望出任新一屆首相。據估計，人民黨將與極右翼政黨「呼聲黨」（Vox）合組政府，兩黨預計將贏得眾議院過半數的176席以上席次



現任首相桑切斯（Pedro Sánchez）已承認敗選，其領導的工人社會黨（PSOE）料在眾議院350席中獲得115席。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日會見記者時，被問及對桑切斯敗選的看法，他直言是「好消息」。



2026年11月29日，西班牙提前舉行國會大選，首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨（PSOE）落敗。桑切斯其後在黨總部發表講話，畫面顯示於螢幕上。（Reuters）

特朗普稱桑切斯「活該輸掉選舉」

當記者將桑切斯敗選的消息告知時，特朗普回應道：「他（桑切斯）輸了？喔，那真是件好事。他表現糟透了，活該輸掉選舉。」

英國廣播公司（BBC）報道，桑切斯在執政期間，一直被視為特朗普的公開批評者。兩人在國防支出、移民問題以及伊朗相關議題上，立場截然不同。

2026年11月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮向媒體發言。（Reuters）

桑切斯稱準備好在野「繼續對抗黑暗」

54歲的桑切斯此前已執政8年，他表示已致電「人民黨」（PP）黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo），恭賀對方贏得大選。

桑切斯表示，這是一個「令人難過的夜晚」，形容「這樣的結果並非我們所樂見——無論是對我們的政黨，還是對我們的國家而言。」但他表示，「毫無疑義」地接受選舉結果。

他強調，工人社會黨已準備好轉為在野角色，為社會正義而奮鬥的歷程不會終結，呼籲支持者保持「希望」，該黨「將繼續對抗黑暗」，又指「黑暗也是新的開始」。

2026年11月29日，西班牙舉行國會大選，極右翼「呼聲黨」（Vox）位於馬德里的總部外，支持者手持旗幟表現興奮。（Reuters）

西班牙眾議院總計350席，過半數門檻為176席。據估計，「人民黨」將與極右翼政黨「呼聲黨」聯合組閣。一旦成事，將是西班牙自1975年獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）逝世、邁向民主化過渡以來，極右翼政黨料首次進入中央聯合政府。不過，最終議席及組閣安排仍待確認。