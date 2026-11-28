西班牙將於11月29日（周日）舉行大選，首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨（PSOE）在民調中落後。有分析認為，桑切斯在過去數年是少數在國際上擁有不俗聲望的歐洲領導人。他不但堅定支持烏克蘭和巴勒斯坦，面對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的威逼也毫不妥協，為他贏得不少掌聲。反觀西班牙國內，桑切斯執政8年期間捲入不少醜聞，經濟問題嚴峻，導致選民對他感到厭倦。



據美媒分析，54歲的桑切斯將自己定位為歐洲進步派的道德指標。

當部分歐洲領導人選擇妥協，試圖在特朗普的第二任期內討好他時，桑切斯卻選擇了抗衡。

今年3月，特朗普表示：「我們不想跟西班牙有任何瓜葛。」在此之前，西班牙拒絕讓美國使用雙方共同管理的基地，向伊朗發動直接攻擊。

此外，桑切斯還拒絕了白宮要求北約成員國將國防支出提高至國內GDP5% 的訴求，此舉招致美方進一步的抨擊。

分析認為，這些交鋒提升了桑切斯在歐洲的地位，使他成為提倡「應對特朗普新策略」的領軍人物。然而，在西班牙國內，針對更廣泛議題的看法卻截然不同，且這種分歧已持續了一段時間。

2026年8月3日，西班牙休達（Ceuta），一批非法移民們在海灘的一棵樹蔭下等後，此前，大量非法移民從摩洛哥湧入西班牙的飛地領土。（Reuters）

在執政八年後，隨着圍繞桑切斯與家人的貪腐醜聞不斷發酵，他的妻子高美斯（Begoña Gómez）被控涉嫌挪用公款、以權謀私、商業交易貪腐及非法侵佔資金等罪名。而他的弟弟大衛（David Sánchez）則因涉嫌以權謀私及濫用公職而受審。

此外，西班牙飛地休達（Ceuta）2026年7月爆發非法移民湧入危機，西班牙過去一年曾發生兩宗嚴重的火車事故，民眾面臨住房負擔能力危機，再加上經濟狀況艱難。儘管國內經濟數據亮眼，卻未能讓一般民眾真正受惠，西班牙民眾對桑切斯的疲憊感已顯而易見。

在過去數月，西班牙接連出現罷工行動：涵蓋教師、醫護人員、鐵路員工及其他各界，影響桑切斯施政。參與者紛紛表示，他們的生活水準正每況愈下。最終，由於未能通過旨在抑制住房危機的緊急措施，桑切斯的聯合政府宣告垮台，迫使他在10月宣布提前舉行大選。

選前大多民調顯示，桑切斯及其所屬的「工人社會黨」，目前落後於中右翼的「人民黨」（PP）。桑切斯在競選活動中展現出充滿魅力且精明的政治手腕；回顧其政治生涯，他多次在逆境中展現強韌的生存能力，屢屢打破外界的不利預測。近數週來，他也成功縮小了所屬政黨與人民黨之間的差距。

然而，即便桑切斯最終得票領先，多數民調仍指出，工人社會黨及其他左翼政黨恐怕難以取得足夠議席，來阻止右翼勢力取得多數優勢；這也代表，外界普遍預期的「人民黨」與極右派政黨「呼聲黨」（Vox）結盟執政的局面，極有可能成真。

若此情況發生，這將是自1975年獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）逝世、西班牙確立民主體制以來，極右派勢力首度進入西班牙政府體系。