西班牙將於11月29日（周日）舉行大選，反對黨人民黨（PP）因一則AI惡搞首相桑切斯（Pedro Sánchez）穿摩洛哥國家隊球衣的影片，而飽受批評。



桑切斯11月24日在社交平台X上發布一段短片，畫面中的他穿上西班牙大將耶馬（Lamine Yamal）的19號球衣，宣揚西班牙多元包容的國家特質。

早前，人民黨候選人阿爾維奧爾（Xavier García Albiol）多次發表種族歧視言論，又表明不會穿耶馬的球衣，桑切斯的視頻亦被視為對阿爾維奧爾的回應。

翌日，人民黨借助AI修改同一段素材，將桑切斯身上球衣替換為摩洛哥國家隊球衣，同時篡改台詞。該篡改過的片段並未標註由AI生成，遭外界質疑違反歐盟AI規範、在選戰中濫用AI。

《衛報》引述專家分析指，人民黨此舉刻意炒作移民議題，塑造桑切斯對摩洛哥軟弱的形象。大批移民今年7月湧入北非飛地休達（Ceuta），有聲音質疑是由摩洛哥刻意放移民入境。同時，左翼媒體批評人民黨在競選中依賴AI: 「當他們沒話說的時候，就按下（AI）『生成』鍵。」

片段流傳後，有網友指出，人民黨製作非常粗糙，誤用摩洛哥10號球衣，而該號碼屬於西班牙出身的巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）。當前民調顯示，桑切斯領導的工人社會黨（PSOE），有可能被人民黨和極右翼呼聲黨（Vox）聯合取代。