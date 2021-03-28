新疆棉花｜約翰遜與被中國制裁人士會面　藍韜文：繼續支持他們

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-28 03:00

英國多名人士及組織3月26日被中國以新疆問題制裁後，首相約翰遜（Boris Johnson）27日與部分被制裁人士會面，而外相藍韜文（Dominic Raab）亦在網上留言，力挺他們。

約翰遜在Twitter上載與多名被制裁人士會面的照片，表示與他們及其他被中國制裁的英國公民站在同一陣線。

藍韜文則表示，英國將繼續盡他們所能，支持受影響的議員，並期待討論為他們提供更多支援。

We will continue to do everything we can to support those MPs affected and I look forward to discussing what more support we can provide them. https://t.co/kS6YWp54V8 — Dominic Raab (@DominicRaab) March 27, 2021

藍韜文26日曾表示，英國和國際社會制裁那些侵犯人權的人士之時，中國政府卻制裁批評者。他認為，如果中國政府希望外界信服其反駁有關新疆侵犯人權的指控，就應該允許聯合國人權事務高級專員到新疆調查真相，並強調中國的制裁不能阻止英國就新疆問題發聲。

另外其中一名被制裁的保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）26日向英國廣播公司（BBC）稱，指大家在法治下自由生活的人，必須為那些沒有發言權的人説話，並認為如果此舉導致中國遷怒於自己，他會視為榮譽象徵。