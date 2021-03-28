緬甸政變｜克倫軍攻佔緬軍據點　同盟軍及德昂軍與政府軍交火

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緬甸少數民族武裝組織克倫民族聯盟（Karen National Union，KNU）3月27日表示，他們同日已攻佔緬甸軍在克倫邦（Kayin State）帕本（Hpapun）地區的軍事基地。

緬甸華文媒體果敢資訊網27日報道，KNU繳獲緬軍武器彈藥及一批軍用物資，並俘虜10名緬軍。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）則在27日報道，KNU發言人Padoh Man Man稱他們殺死最少10名緬軍，並再俘虜多8人。

克倫族民族解放軍（Karen National Liberation Army，KNLA）第5旅戰術指揮官Saw Htoo Ka Shaw指，KNLA 正與學生和其他公民一起，為推翻緬甸的法西斯獨裁統治而戰。KNLA是KNU的軍隊。

緬甸反政變示威：圖為3月27日緬甸仰光一名男子在示威中死亡，遺體正被送往醫院。（AP）

緬甸軍政府同日在首都內比都慶祝建軍節，國內多地當天同時亦舉行反政變示威

果敢資訊網報道，據另一民族武裝組織德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army，TNLA）網站，TNLA與緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army，MNDAA）3月25日上午8時25分與緬軍在南坎鎮2條村交火，衝突持續至上午11時。

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報道指，雙方衝突是因為緬軍第7野旅的426機動營同日在另一條村進攻TNLA及MNDAA的聯合陣地。

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