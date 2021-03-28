緬甸政變｜民選議會拉攏武裝組織成立聯邦軍　緬甸正走向內戰

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-28 17:03

緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）代理副總統曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than），3月27日趁建軍76周年紀念發表聲明，表示需要盡快組建聯邦軍隊，結束軍事獨裁統治。撣邦重建委員會（RCSS）亦發表聲明，警告緬軍如果繼續殺害平民，他們不會坐視不理。

圖為3月27日，緬甸建軍節。緬甸軍政府舉行紀念閱兵議式。（Reuters）

緬甸反軍政府示威持續，至今已有近400人喪生。在仰光街頭尤如戰場，連待在室內已不再安全：在3月22日的曼德勒，一名7歲的女童在屋內被突然闖入的軍警開槍射殺。

在緬甸政變的初期，有分析指軍政府需要的是下台階，若雙方能各讓一步，定能為政局恢復穩定帶來出口。但軍政府的血腥鎮壓令事態不斷升級，27日超過百人死亡更刷新了單日死亡人數。面對鎮壓反軍政府示威者未有退讓，軍政府亦持續強硬，雙方距離可能的和平解決事件已漸行愈遠。

緬甸未來的走向並不樂觀，其中一個最差的狀況，是被解散的民選政府連同少數武裝發動內戰，令緬甸陷入長期動盪。在27日，緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）代理副總統曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）發表聲明，呼籲組建聯邦軍隊，結束軍事獨裁統治，暗示發動內戰。

如此的聲明，已獲撣邦重建委員會的響應。委員會領袖昭耀世（Yawd Serk）警告軍攻府，如果繼續殺害平民將不會坐視不理。

圖為2016年10月，正在訓練的佤聯軍（United Wa State Army）部隊。（Reuters）

緬甸自上世紀50年代成立了多個武裝組織，這些武裝組織大部分都是少數民族所組成，在當年為抵抗軍政府統治或求獨立而戰。經歷時代變遷，已有一部分組織宣布停火，與軍政府達成協議。

印度金達爾國際事務學院（Jindal School of International Affairs）東南亞研究中心副教授基普根（Nehginpao Kipgen）表示，若這些少數眾武裝組織團結起來，將可對緬甸國防軍構成威脅。

儘管部分組織與昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的全國民主聯盟不和，但這些武裝組織可視這為一個與民選政府達成協議的機會，以換取日後給予少數族裔更大自治權。昂山素姬政府遭軍政府解散以後，已有部分人員逃往這些武裝組織的根據地尋求庇護。

其中一個是名為若開軍（Arakan Army）的武裝組織，它們是近年持續與緬甸軍政府對抗的組織，活躍在與孟加拉接壤的邊界附近的若開邦。緬甸軍政府3月突然宣布取消指定若開軍為恐怖組織，被指是故意向組織示好，以防他們站在示威者一邊。

圖為2016年7月，撣邦重建委員會的軍旅南撣邦軍。他們已加入示威者的行為，譴責軍政府行徑。（Reuters）

還有被指與中國有關係的武裝組織，如佤聯軍（United Wa State Army）或克欽獨立軍（Kachin Independence Army）。其中佤聯軍被指是中國在緬甸的代理人，他們擁有中國提供的先進武器裝備。若佤聯軍加入反軍政府一方，將會構成實際威脅。

根據一些親全國民主聯盟的消息報道，包括若開軍在內的15個武裝組織，已宣布決定加入聯邦軍，但未得到證實，同時也未見有實際行動。

緬甸聯邦議會代表委員會成立聯邦軍的呼籲，顯然是為組織武裝部隊反抗軍政府的意圖。而這將獲得示威者，特別是在示威中前線的學生及部分精英階層的支持，成為雙方衝突的導火線。雙方一旦爆發內戰，無疑將為緬甸帶來更大的災難。