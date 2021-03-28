《打死不離3父女》原型家族傳噩耗　少女摔角選手輕生震驚印度

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印度哈里亞納邦（Haryana）內名為傑爾基達德里（Charkhi Dadri）的城鎮中，一名17歲摔角選手麗蒂卡（Ritika Phogat）因比賽落敗尋短。她的遠房親戚是前摔角冠軍波加特（Mahavir Singh Phogat），他的故事被改編成2016年賣座電影《打死不離3父女》（Dangal），因此麗蒂卡的死訊震撼印度。

電影《打死不離3父女》由「印度劉德華」阿米爾汗（Aamir Khan）主演，角色的藍本是前摔角冠軍波加特。

圖為麗蒂卡遺照。（Twitter帳戶@PhogatRitu）

哈里亞納聯邦道路運輸及公路部長在Twitter談及她的死訊：

身為波加特家族一員的麗蒂卡，3月參加一場摔角冠軍戰，以1分之差落敗。她在比賽3天後上吊自殺死亡。傑爾基達德里警方稱，她的死因正在調查中。

阿米爾汗曾主演印度電影《打死不離3父女》（Dangal）。（YouTube截圖）

年僅17歲的少女，本應處於相對成年人較快樂的年齡。但在日復一日的「魔鬼訓練」中，麗蒂卡耗盡自己：早上上學前固然是一輪練習、下課後在晚上繼續練，但她缺乏科學的訓練計劃與心理輔導。

有些兒童如麗蒂卡，犧牲自己的童年，只為讓自己獲獎、出人頭地，拿得獎金與國家資助。但「魔鬼訓練」無法教她們的，是如何面對經歷艱苦訓練最後卻落敗的現實，以及如何排解壓力。

麗蒂卡遠親姊姊的吉塔（Geeta Phogat）（電影主角的長女原型人物）聞訊後，在Twitter發文稱對親戚的死感到惋惜：「願你安息。麗蒂卡是非常有前途的摔角選手，我不知道她為何會走到這一步，勝敗只是選手生涯的一部分，我們都不應這麼做。」

吉塔在2010年英聯邦運動會中獲得金牌。她亦是全印第一位獲得2012年倫敦奧運參賽資格的印度女摔角手。

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