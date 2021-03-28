《打死不離3父女》原型家族傳噩耗　少女摔角選手輕生震驚印度

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-28 16:46

印度哈里亞納邦（Haryana）內名為傑爾基達德里（Charkhi Dadri）的城鎮中，一名17歲摔角選手麗蒂卡（Ritika Phogat）因比賽落敗尋短。她的遠房親戚是前摔角冠軍波加特（Mahavir Singh Phogat），他的故事被改編成2016年賣座電影《打死不離3父女》（Dangal），因此麗蒂卡的死訊震撼印度。

電影《打死不離3父女》由「印度劉德華」阿米爾汗（Aamir Khan）主演，角色的藍本是前摔角冠軍波加特。

圖為麗蒂卡遺照。（Twitter帳戶@PhogatRitu）

哈里亞納聯邦道路運輸及公路部長在Twitter談及她的死訊：

Terrible news that we lost #RitikaPhogat who had a brilliant career ahead. The world has changed from where it was some decades ago. Athletes are facing pressures which were not there earlier. An essential part of their training should be to deal with these pressures. — Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) March 18, 2021

身為波加特家族一員的麗蒂卡，3月參加一場摔角冠軍戰，以1分之差落敗。她在比賽3天後上吊自殺死亡。傑爾基達德里警方稱，她的死因正在調查中。

阿米爾汗曾主演印度電影《打死不離3父女》（Dangal）。（YouTube截圖）

年僅17歲的少女，本應處於相對成年人較快樂的年齡。但在日復一日的「魔鬼訓練」中，麗蒂卡耗盡自己：早上上學前固然是一輪練習、下課後在晚上繼續練，但她缺乏科學的訓練計劃與心理輔導。

有些兒童如麗蒂卡，犧牲自己的童年，只為讓自己獲獎、出人頭地，拿得獎金與國家資助。但「魔鬼訓練」無法教她們的，是如何面對經歷艱苦訓練最後卻落敗的現實，以及如何排解壓力。

麗蒂卡遠親姊姊的吉塔（Geeta Phogat）（電影主角的長女原型人物）聞訊後，在Twitter發文稱對親戚的死感到惋惜：「願你安息。麗蒂卡是非常有前途的摔角選手，我不知道她為何會走到這一步，勝敗只是選手生涯的一部分，我們都不應這麼做。」

吉塔在2010年英聯邦運動會中獲得金牌。她亦是全印第一位獲得2012年倫敦奧運參賽資格的印度女摔角手。

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